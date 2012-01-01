MERDİVENEVİ

Merdivenevi, bir OM İNŞAAT iştirakidir.

2012 yılında sektördeki eksikliği gidermek ve “İyi merdivenler” üretmek için yola çıkmıştır. Yurtiçi fuar katılımları ile tanınırlığını arttırmış ve kısa sürede referanslarına özel işler eklemiştir. Butik işlerde tüm Türkiye’ye hizmet veren merdivenevi, Yüksek adetli projeler için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da hizmet vermektedir.