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MERDİVENEVİ
Merdiven ve Korkuluklar Bursa
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • BETON ÜZERİ KAPLAMA, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    BETON ÜZERİ KAPLAMA, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    BETON ÜZERİ KAPLAMA, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    +2
    BETON ÜZERİ KAPLAMA
    KLASİK MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    KLASİK MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    KLASİK MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    +2
    KLASİK MERDİVEN
    CAM TAŞIYICILI MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Cam Ahşap rengi
    CAM TAŞIYICILI MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Cam Ahşap rengi
    CAM TAŞIYICILI MERDİVEN, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Cam Ahşap rengi
    +3
    CAM TAŞIYICILI MERDİVEN
    HELEZONİK MERDİVEN - DAVUT BERESİ EVİ, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    HELEZONİK MERDİVEN - DAVUT BERESİ EVİ, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    HELEZONİK MERDİVEN - DAVUT BERESİ EVİ, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
    +3
    HELEZONİK MERDİVEN - DAVUT BERESİ EVİ
    RÖNESANS TOWER OFİS MERDİVENLERİ - ATAŞEHİR / İSTANBUL, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Demir/Çelik Siyah
    RÖNESANS TOWER OFİS MERDİVENLERİ - ATAŞEHİR / İSTANBUL, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Demir/Çelik Siyah
    RÖNESANS TOWER OFİS MERDİVENLERİ - ATAŞEHİR / İSTANBUL, MERDİVENEVİ MERDİVENEVİ Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Demir/Çelik Siyah
    +2
    RÖNESANS TOWER OFİS MERDİVENLERİ - ATAŞEHİR / İSTANBUL

    Merdivenevi, bir OM İNŞAAT iştirakidir.

    2012 yılında sektördeki eksikliği gidermek ve  “İyi merdivenler” üretmek için yola çıkmıştır. Yurtiçi fuar katılımları ile tanınırlığını arttırmış ve kısa sürede referanslarına özel işler eklemiştir. Butik işlerde tüm Türkiye’ye hizmet veren merdivenevi, Yüksek adetli projeler için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    İç mekan merdiven üretimi
    Hizmet alanları
    İç Dekorasyon
    Adres
    BALAT MAH. HİZMET SK. NO:2 NİLÜFER
    16140 Bursa
    Türkiye
    +90-2244411616 www.merdivenevi.com.tr
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