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ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON
Mobilya & Aksesuarlar Gaziantep
Genel Bakış 8Projeler (8) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ofis tasarımları, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    ofis tasarımları, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Modern Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
    ofis tasarımları, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Ahşap rengi
    +3
    ofis tasarımları
    ofis tasarımları, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Ofis Alanları & Mağazalar
    ofis tasarımları, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Ofis Alanları & Mağazalar
    ofis tasarımları
    ORJİNAL MOBİLYA, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Rustik Mutfak Ahşap Beyaz
    ORJİNAL MOBİLYA
    ORJİNAL MOBİLYA, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Beyaz
    ORJİNAL MOBİLYA
    ORJİNAL MOBİLYA, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    ORJİNAL MOBİLYA
    ORJİNAL MOBİLYA, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    ORJİNAL MOBİLYA
    Hepsini göster: 8 proje

    Orjinal Mobilya temelleri 1962 yılında mobilyacılığa gönül veren sanatkâr bir babanın, Mustafa Berktaş’ın alın teri ve ahşaba olan tutkusuyla atıldı. 52 yıl önce 60 m2’lik bir atölye de filizlenen Orijinal Mobilya, Tekin ve Tayfun Berktaş kardeşlerin katılımlarıyla güçlenerek, modern çizgisi ile konfor ve şıklığı yaşamımıza sunmuştur.

    Yaşadığımız mekânları, evlerimizi şekillendiren bu serüven, zarafetle dikkati, estetikle konforu hep bir arada taşıdı. Orijinal Mobilya, 2000 m2 kapalı üretim alanı, 200 m2 teşhir salonu, mimar, mühendis ve konularında uzman personeli ile, yenilik ve referanslarıyla özgün zevklere hitap eden birçok ürüne imza attı. 

    Orijinal Mobilya, ileri teknolojiye sahip üretim ağında yer alan, ev, ofis, otel ve hastane mobilyaları, mutfak, Hilton dolapları, ahşap kapı, şömine, merdiven gibi hemen her ihtiyaca cevap veren mobilya formlarını kapsayan geniş ürün yelpazesi, düşlerinizin ötesinde farklı alternatifler sunabilmektedir. 

    Dokunduğu mekânları, konforlu, estetik ve çağdaş çizgilerle seçkin bir yaşam merkezine dönüştüren Orijinal Mobilya, kalite ve işlevselliği bir arada sunuyor. Sizin de yaşamınızda mutlulukla kullanabileceğiniz bir mekân yaratmayı diliyoruz.

    Hizmetler
    • Ev
    • ofis
    • hastane
    • otel
    • okul v.b. kullanım amacı olan yerlerin dekorasyonu
    Hizmet alanları
    • Tüm Türkiye ve Yurtdışı
    • Gaziantep
    Adres
    Güvenevler mah: Duisburg bul. No: 32 Erkent Sitesi A blok altı
    27560 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3423221120 www.orjinalmobilya.com

    Değerlendirmeler

    Menderes Fermanli
    Mobilya Dekorasyon fikirleri çok iyi
    neredeyse 5 yıl önce
    cigdem berktas
    Harika
    neredeyse 4 yıl önce
    semih dirgar
    İşlerinde uzmanlar kendilerine fabrika idari binanın tasarımından imalatından montajından ve en önemlisi teslim termine uyaraktan pürüzsüz bizlere işi teslim etmişlerdir kendilerine ve çalışanlarına teşekkür ederim
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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