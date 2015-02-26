ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON

Orjinal Mobilya temelleri 1962 yılında mobilyacılığa gönül veren sanatkâr bir babanın, Mustafa Berktaş’ın alın teri ve ahşaba olan tutkusuyla atıldı. 52 yıl önce 60 m2’lik bir atölye de filizlenen Orijinal Mobilya, Tekin ve Tayfun Berktaş kardeşlerin katılımlarıyla güçlenerek, modern çizgisi ile konfor ve şıklığı yaşamımıza sunmuştur.

Yaşadığımız mekânları, evlerimizi şekillendiren bu serüven, zarafetle dikkati, estetikle konforu hep bir arada taşıdı. Orijinal Mobilya, 2000 m2 kapalı üretim alanı, 200 m2 teşhir salonu, mimar, mühendis ve konularında uzman personeli ile, yenilik ve referanslarıyla özgün zevklere hitap eden birçok ürüne imza attı.

Orijinal Mobilya, ileri teknolojiye sahip üretim ağında yer alan, ev, ofis, otel ve hastane mobilyaları, mutfak, Hilton dolapları, ahşap kapı, şömine, merdiven gibi hemen her ihtiyaca cevap veren mobilya formlarını kapsayan geniş ürün yelpazesi, düşlerinizin ötesinde farklı alternatifler sunabilmektedir.

Dokunduğu mekânları, konforlu, estetik ve çağdaş çizgilerle seçkin bir yaşam merkezine dönüştüren Orijinal Mobilya, kalite ve işlevselliği bir arada sunuyor. Sizin de yaşamınızda mutlulukla kullanabileceğiniz bir mekân yaratmayı diliyoruz.