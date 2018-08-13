ŞİRKET PROFİLİ
FİRMA YETKİLİMİZ DEKORATÖR HASAN EGE, YILLARCA TÜRKİYE'NİN LİDER HAZIR MUTFAK DOLABI ÜRETİCİSİ FİRMALARININ BAYİ SATIŞ NOKTALARINDA VE BÖLGELERİNDE MARKA OLMUŞ YEREL FİRMALARIN MAĞAZALARINDA PROJE TASARIM VE SATIŞ SORUMLUSU OLARAK GÖREV YAPTI. PROJE TASARIMINDAN SATIŞINA, İMALATINDAN SON MONTAJINA, MONTAJ SONRASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALMA SÜREÇLERİNE KADAR TÜM İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNDE BİZZAT BULUNDU.B UGÜN EDİNDİĞİ TECRÜBEYİ KENDİ KURDUĞU FİRMASI REYHAN MUTFAK'TA SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİNE SUNMAYA DEVAM EDİYOR...
ESTETİK, ERGONOMİK VE FONKSİYONEL MUTFAKLAR İÇİN REYHAN MUTFAK; DOLAP GÖVDE İMALATINDA, DOLAP KAPAĞI TERCİHİNDE, DOLAP İÇİ AKSESUARLARINDA VE MUTFAK DOLABI TAMAMLAYICI UNSURLARI OLARAK TEZGÂH, ANKASTRE CİHAZLAR, TEZGÂH ARASI SERAMİK, EVİYE VE BATARYA GİBİ BİRÇOK ÜRÜN VE İŞ KALEMİNDE SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ TESPİT EDEREK "EN DOĞRU PROJE TASARIMINI, EN İYİ MALZEMELERLE, EN UYGUNA VE ÜZERİNDE TİTİZLİKLE DURDUĞUMUZ " SÖZ VERDİĞİMİZ ZAMANDA TESLİMAT " YAPMAYI KENDİSİNE İLKE EDİNMİŞTİR.
- Hizmetler
- REYHAN MUTFAK DOLAPLARI
- BANYO DOLAPLARI
- TV ÜNİTELERİ
- İÇ ODA KAPILARI
- VESTİYERLER
- RAY DOLAPLAR
- AHŞAP MERDİVENLER
- MASİF PARKE VE DECK
- PERGOLA
- ÇOCUK VE GENÇ ODALARI GİBİ BAŞLICA KALEMLER OLMAKLA BERABER HER TÜRLÜ AHŞAP VE PANEL MOBİLYA ÜRETİMİNİ VE MONTAJINI KENDİ BÜNYEMİZDE YAPMAKTAYIZ.AYRICA
- MUTFAK TEZGAHLARI
- ANKASTRE CİHAZLAR
- TEZGAH ARASI SERAMİK
- YER VE DUVAR SERAMİKLERİ
- DUVAR KAĞITLARI
- PVC PENCERE VE KAPILAR
- ÇELİK KAPILAR
- YANGIN KAPILARI
- MANTOLAMA İŞLERİ
- İÇ VE DIŞ BOYA İŞLERİ
- ALÇI SIVA
- ALÇIPAN DUVAR VE ASMA TAVAN İŞLERİ
- BODRUM VE ÇATI İZOLASYON İŞLERİ
- DUŞA KABİN VE JAKUZİ ÜRÜNLER PROJE BAZLI SAUNA ODALARI HAZIRLAMA GİBİ BİRÇOK ÜRÜN TEDARİKİ VE UYGULAMALARINI YAPARAK KOMPLE ANAHTAR TESLİM PROJE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKTEYİZ…
- Hepsini göster: 24 hizme
- Hizmet alanları
- EV
- OFİS
- OTEL
- HASTAHANE
- MAĞAZA
- PASTAHANE
- KOMPLE BİNA
- TOPLU İŞLER
- FABRİKA V.B TÜM İÇ VE DIŞ MEKAN DEKORASYONLARI
- BURSA I ANTALYA I KOCAELİ
- Hepsini göster: 10 hizmet alanı
- Adres
-
KİREMİTÇİ MAH.KOCASİNAN CAD. NO : 29 / A OSMANGAZİ
16000 Bursa
Türkiye
+90-5354903778 www.reyhanmutfak.com.tr
REYHAN MUTFAK - HASAN EGE
VERGİ DAİRESİ : YILDIRIM
VERGİ NO : 3250282879