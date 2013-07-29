Genel müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme hizmeti veren bir firmayız. 2000 yılından bu yana müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimizin başıcaları;

- Bir inşaat projesinin gerçekleştirmesine uygun bir arsa bulmak

- Resmi formalitelerin ve tapu işlemlerinin yürütülmesi

- Arazinin en iyi kullanımı için araştırma yapılması ve yardım verilmesi

- Seçilen proje için, taslak konsept proje ve master plan alternatiflerinin hazırlanması

- Konsept, statik, mekanik, mimari ve uygulama çizimlerinin hazırlanması

- Projelerin anahtar teslim inşa ve tefrişi

VİZYON

Güvenli ortamlar yaratmak; onlarsız varlığımızın mümkün olmayacağı müşterilerimizin önceliklerine saygı Balıkesir ‘in en güvenilir gruplarından biri olarak ismimizi sürdürmek; çalışanlarımızın ÖNDERLER İNŞAAT için çalışıyor olmalarından dolayı gurur duymaları ve Balıkesir ‘in modern imajının oluşturulmasına ÖNDERLER İNŞAAT olarak katkımızın devamını sağlamaktır.

DEĞERLER

10 yılı aşan bir aile geleneği üzerine kurulu olan firmamız, aşağıda belirtilen değerlere dayanan bir imaj oluşturmayı amaçlamaktadır.

KALİTE YÖNETİMİ

ÖNDERLER İNŞAAT, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi, yapım kalitesi, işverenlerine sunduğu en iyi çözümler ve personeline sağladığı güvenli çalışma ortamı ile prestij yapı taahhütlerinde oluşturduğu güvenin ve bu güvenin simgesi haline gelmiş olan ÖNDERLER isminin sürekliliğinin sağlanmasını kalite politikası olarak benimsemiştir.

ÇEVRE POLITIKAMIZ

ÖNDERLER İNŞAAT yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere , merkez ve şantiyelerinde; çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal ve yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı, çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi çevre politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.