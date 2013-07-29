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Önderler İnşaat
Müteahhitler Balikesir
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Konut Projeleri, Önderler İnşaat Önderler İnşaat Modern Evler Ahşap rengi
    Konut Projeleri, Önderler İnşaat Önderler İnşaat Modern Evler Ahşap rengi
    Konut Projeleri, Önderler İnşaat Önderler İnşaat Modern Evler Ahşap rengi
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    Konut Projeleri

    Genel müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme  hizmeti veren bir firmayız. 2000 yılından bu yana müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 

    Hizmetlerimizin başıcaları; 

    - Bir inşaat projesinin gerçekleştirmesine uygun bir arsa bulmak 

    - Resmi formalitelerin ve tapu işlemlerinin yürütülmesi 

    - Arazinin en iyi kullanımı için araştırma yapılması ve yardım verilmesi 

    - Seçilen proje için, taslak konsept proje ve master plan alternatiflerinin hazırlanması  

    - Konsept, statik, mekanik, mimari ve uygulama çizimlerinin hazırlanması 

    - Projelerin anahtar teslim inşa ve tefrişi 

    VİZYON

     Güvenli ortamlar yaratmak; onlarsız varlığımızın mümkün olmayacağı müşterilerimizin önceliklerine saygı Balıkesir ‘in en güvenilir gruplarından biri olarak ismimizi sürdürmek; çalışanlarımızın ÖNDERLER İNŞAAT için çalışıyor olmalarından dolayı gurur duymaları ve Balıkesir ‘in modern imajının oluşturulmasına ÖNDERLER İNŞAAT olarak katkımızın devamını sağlamaktır.

    DEĞERLER

    10 yılı aşan bir aile geleneği üzerine kurulu olan firmamız, aşağıda belirtilen değerlere dayanan bir imaj oluşturmayı amaçlamaktadır. 

    KALİTE YÖNETİMİ   

    ÖNDERLER İNŞAAT, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi, yapım kalitesi, işverenlerine sunduğu en iyi çözümler ve personeline sağladığı güvenli çalışma ortamı ile prestij yapı taahhütlerinde oluşturduğu güvenin ve bu güvenin simgesi haline gelmiş olan ÖNDERLER isminin sürekliliğinin sağlanmasını kalite politikası olarak benimsemiştir. 

    ÇEVRE POLITIKAMIZ 

    ÖNDERLER İNŞAAT yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere , merkez ve şantiyelerinde; çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal ve yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı, çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi çevre politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.

    Hizmetler
    Konut, Bina, ve Villa
    Hizmet alanları
    BALIKESİR
    Adres
    Teknik Lise Cd. No:81/B
    10050 Balikesir
    Türkiye
    +90-5078161777 www.onderlerinsaat.com

    Değerlendirmeler

    Soner Tural
    Kaliteli işçilik
    8 ay önce
    Şabettin ARSLAN
    neredeyse 3 yıl önce
    Enver Çetin
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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