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Royal Mum
Tasarımcılar Izmir
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Bardak Mum, Royal Mum Royal Mum Ticari alanlar
    Bardak Mum
    Bardak Mum, Royal Mum Royal Mum SanatSanat Eserleri Cam Siyah
    Bardak Mum
    Bardak Mum, Royal Mum Royal Mum Sauna Gümüş/Altın Altın Sarısı
    Bardak Mum
    At Mum, Royal Mum Royal Mum Modern Oturma Odası Gümüş/Altın Siyah
    At Mum
    Kapsül Mum, Royal Mum Royal Mum Klasik Bahçe Tuğla Beyaz
    Kapsül Mum
    Kütük Mum, Royal Mum Royal Mum Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Kırmızı
    Kütük Mum
    Hepsini göster: 7 proje

    Royal mum İzmir'de faaliyet gösteren mum imalat ve mum ihracat'ı yapan sektörün önde gelen firmalarındandır.

      Türkiye iç pazarında Düğün Davet Organizasyonları Oteller ve restaurantlar Marketler Mobilya ve Konsept Mağazaları Promosyon Nikah Şekeri Hediyelik Eşya Mağazaları ve Dış Ülkeler Pazarında Yer Almaktadır. Misyonumuz En  İyisini En Uygun Fiyata Müşteri Memnuniyetine Sunmaktır .

    Royal Mum imalat &  İhracat San ve Tic. Ltd. Şti

    Hizmetler
    • Mum
    • mumlar
    • dekoratif mumlar
    • bardak mum
    • büyük mumlar
    • kapsül mumlar
    • kokulu mumlar
    • içi boş mum
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • MUM
    • mumlar
    • dekoratif mumlar
    • bardak mum
    • büyük mumlar
    • kapsül mumlar
    • kokulu mumlar
    • renkli mumlar
    • İzmir
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Güzelbahçe sanayi sitesi Bblok no:4 & 13
    35310 Izmir
    Türkiye
    +90-2322368087 www.royalmum.com

    Değerlendirmeler

    Volkan Nazlılar
    Müşterisi ile bu kadar yakından ilgilenen, en ufak bir sorun olduğunda bunu düzeltmek için yoğun çaba harcayan bu ülkede nadir işletmelerden biri inanın bana. Bütün oda parfümlerini buradan alıyoruz artık.
    1 yıldan fazla önce
    esen erkurt
    O kadar güzel ürünleri var ki hepsine hayranım gerek oda kokuları olsun, gerek mumları ve sprey şeklindeki oda parfümleri hepsi ama hepsi muhteşem kokular. Sanki evde pahalı bir parfüm sıkılmış gibi sürekli, mest oluyorum güzel kokularına. Bundan önce birçok marka kullandım ve hiçbirisi beni memnun etmedi ama artık aradığım yeri buldum, bundan sonra vazgeçilmezim olacak kesinlikle... Bu arada müşteri memnuniyeti firma için çok önemli. Bu konuda o kadar hassaslar ki nezaketlerini size anlatamam. Böyle bir zamanda bu kadar ilgi ve bu kadar müşterisinin yanında olan bir firma bulmak çok zor... Alın aldırın vazgeçemeyeceksiniz, teşekkürler royal mum🤗👍❤
    1 yıldan fazla önce
    Hasan Sarptaş
    Burası üretim yeri. Satış mağazası değil. Yorumlara aldanıp gelmeyin. Satışları sadece online'miş. İlgi alaka yazan kişiler neye göre bu yorumu yazdı merak ediyorum.
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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