Royal mum İzmir'de faaliyet gösteren mum imalat ve mum ihracat'ı yapan sektörün önde gelen firmalarındandır.
Türkiye iç pazarında Düğün Davet Organizasyonları Oteller ve restaurantlar Marketler Mobilya ve Konsept Mağazaları Promosyon Nikah Şekeri Hediyelik Eşya Mağazaları ve Dış Ülkeler Pazarında Yer Almaktadır. Misyonumuz En İyisini En Uygun Fiyata Müşteri Memnuniyetine Sunmaktır .
Royal Mum imalat & İhracat San ve Tic. Ltd. Şti
- Hizmetler
- Mum
- mumlar
- dekoratif mumlar
- bardak mum
- büyük mumlar
- kapsül mumlar
- kokulu mumlar
- içi boş mum
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- MUM
- mumlar
- dekoratif mumlar
- bardak mum
- büyük mumlar
- kapsül mumlar
- kokulu mumlar
- renkli mumlar
- İzmir
- Hepsini göster: 9 hizmet alanı
- Adres
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Güzelbahçe sanayi sitesi Bblok no:4 & 13
35310 Izmir
Türkiye
+90-2322368087 www.royalmum.com