Şimdi evde yoga zamanı! Evde yoga alanı yaratmak için 6 ipucu

Yoganın insan bedeninde ve ruhunda faydalarını bilmeyen yoktur. Yoga yalnızca kalori harcayıp vücuda şekil vermek için değil, bedene esneklik kazandırmak, doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek ve hem bedeni hem de ruhu disipline etmek…

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