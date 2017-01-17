Aydın Yapı Dekorasyon – İç Mimarlık

Aydın Yapı 25 yıllık sektörde ileride gelen firmalar arasındayız . Çanakkale seramik , vitra ,Filli Boya, , demirdöküm, bosch, ECA , Artema, banyo dolapları , mutfak , mobilya kabı çeşitleri, anahtar teslimi daire , dış cephe mantolama , alçı , kartonpiyer ,tavan çeşitleri , cam balkon , aliminyum korkuluk , doğalgaz ve benzeri ürün gamı ile hizmetinizdeyiz.
Ayrıca bünyemizde çalışan Can Katan ve Şeniz İyigün'ün katkılarıyla kaliteli ve modern iç mimarlık hizmetleri de vermekteyiz.
Ordu Aydın Yapı Dekorasyon
- Hizmetler
- Ev ile ilgili A'dan Z'ye her şey!
- Hizmet alanları
- Ordu
- Samsun
- Giresun
- Trabzon
- Amasya ve Karadeniz Bölgesi
- Adres
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Bucak Mh. 363. Sokak (27. Sk.)
52000 Ordu
Türkiye
+90-5336838748 ordu-aydin-yapi.tr.gg