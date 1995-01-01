Suat Yıldız İnşaat

Yıldız İnşaat 1995 yılında İstanbul’da kuruldu. Kurulduğu günden itibaren yüksek teknoloji ile insana ve doğaya saygı çerçevesinde güvenli yapılar inşa etme prensibiyle hareket eden Yıldız İnşaat 2002 yılında Bursa’da faaliyetlerine başladı.

Bursa’da gerçekleştirdiği ilk proje Orion evlerinin ardından Yıldız İnşaat, güçlenen kadrosu, deneyimi, birikimi ve modern mimari binaları ile kısa sürede markalı konut projelerinin öncelikle tercih edilen inşaat firması haline geldi.

Doğayı bilen ve ona saygı gösteren, mutlu gelecek nesillerin bugünden yetişmesi için çalışan Yıldız İnşaat biten ve devam eden her projesini insanların yaşama hakkına bir saygı olarak hayata geçirmektedir.