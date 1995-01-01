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Suat Yıldız İnşaat
İnşaat Şirketleri Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

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    • PARADİSE VİSTA, Suat Yıldız İnşaat Suat Yıldız İnşaat Ticari alanlar Gri
    PARADİSE VİSTA, Suat Yıldız İnşaat Suat Yıldız İnşaat Ticari alanlar
    PARADİSE VİSTA, Suat Yıldız İnşaat Suat Yıldız İnşaat Ticari alanlar
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    PARADİSE VİSTA

    Yıldız İnşaat 1995 yılında İstanbul’da kuruldu. Kurulduğu günden itibaren yüksek teknoloji ile insana ve doğaya saygı çerçevesinde güvenli yapılar inşa etme prensibiyle hareket eden Yıldız İnşaat 2002 yılında Bursa’da faaliyetlerine başladı. 

    Bursa’da gerçekleştirdiği ilk proje Orion evlerinin ardından Yıldız İnşaat, güçlenen kadrosu, deneyimi, birikimi ve modern mimari binaları ile kısa sürede markalı konut projelerinin öncelikle tercih edilen inşaat firması haline geldi.

    Doğayı bilen ve ona saygı gösteren, mutlu gelecek nesillerin bugünden yetişmesi için çalışan Yıldız İnşaat biten ve devam eden her projesini insanların yaşama hakkına bir saygı olarak hayata geçirmektedir.

    Hizmet alanları
    BURSA
    Adres
    Beşevler Mah.Yıldırım Cad.Özkök Sok.Yıldız İş merkezi No:5 Kat:3 D:5 Nilüfer/BURSA
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-2244416225 www.suatyildizinsaat.com.tr

    Değerlendirmeler

    Serap Kezban
    5 ay önce
    Bursa Ahsap Ev Tasarım
    5 yıldız
    10 ay önce
    Necdet Özdemir
    Soğuk ve ukala bir satış ekibi
    11 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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