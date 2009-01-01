1985 yılından buyana babadan oğula geçen meslek erbabı Mehmet GÜL ' tarafından 2009 yılında Bursa Nilüfer’de kurulan Dekosam Mobilya ve Dekorasyon, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla, bütün tecrübe ve birikimiyle siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Dekosam ; Sipariş üzerine Mutfak-Banyo Dolapları, Kapı ve Gömme Dolaplar, Merdiven(Ahşap), Mağaza, Ev ve Ofis Dekorasyonu alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ayrıca her türlü mekana uygun özgün tasarımlar üretmektedir. Dekosam; bugüne kadar başta Bursa olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde ev, mağaza ve ofis dekorasyon çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Toptan Kooperatif İşleri, Otel İşleri, Özel Proje Üzerine taahütlü çalışmalar da yapılmaktadır. Dekosam olarak hedefimiz ; öncelikle müşteri memnuniyetidir. Anlayaşımız kaliteyi önplanda tutup uygun fiyat ve servis ağımızla bütün müşterilerimize hizmet etmekteyiz Kendi konularında deneyimli uzman kadrosuyla sizlere daha iyi hizmet vermek içi hergün daha çok çalışmaktayız. Saygılarımla / Mehmet GÜL