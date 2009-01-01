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Dekosam
Dekoratörler Bursa
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ahşap Döner Merdiven, Dekosam Dekosam Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap
    Ahşap Döner Merdiven, Dekosam Dekosam Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap
    Ahşap Döner Merdiven, Dekosam Dekosam Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +4
    Ahşap Döner Merdiven
    Merdiven, Dekosam Dekosam İç Dekorasyon Masif Ahşap
    Merdiven, Dekosam Dekosam
    Merdiven, Dekosam Dekosam
    +1
    Merdiven
    Ahşap Masif Mutfak, Dekosam Dekosam MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap
    Ahşap Masif Mutfak, Dekosam Dekosam MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap
    Ahşap Masif Mutfak, Dekosam Dekosam MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap
    Ahşap Masif Mutfak

    1985 yılından buyana babadan oğula geçen meslek erbabı Mehmet GÜL ' tarafından 2009 yılında Bursa Nilüfer’de kurulan Dekosam Mobilya ve Dekorasyon, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla, bütün tecrübe ve birikimiyle siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Dekosam ; Sipariş üzerine Mutfak-Banyo Dolapları, Kapı ve Gömme Dolaplar, Merdiven(Ahşap), Mağaza, Ev ve Ofis Dekorasyonu alanlarında faaliyet göstermektedir.
    Ayrıca her türlü mekana uygun özgün tasarımlar üretmektedir. Dekosam; bugüne kadar başta Bursa olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde ev, mağaza ve ofis dekorasyon çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Toptan Kooperatif İşleri, Otel İşleri, Özel Proje Üzerine taahütlü çalışmalar da yapılmaktadır. Dekosam olarak hedefimiz ; öncelikle müşteri memnuniyetidir. Anlayaşımız kaliteyi önplanda tutup uygun fiyat ve servis ağımızla bütün müşterilerimize hizmet etmekteyiz Kendi konularında deneyimli uzman kadrosuyla sizlere daha iyi hizmet vermek içi hergün daha çok çalışmaktayız. Saygılarımla / Mehmet GÜL

    Hizmetler
    • Ahşap Merdiven
    • Mutfak Dekorasyon
    • İç Tasarım
    • Ahşap ve Mobilya Dekorasyon
    Hizmet alanları
    • Ev
    • Ofis
    • Villa
    • Mağaza
    • Otel
    • Konut
    Adres
    Üçevler Mahallesi Ayan Sokak No:14
    16120 Bursa
    Türkiye
    +90-2244415565 www.dekosam.com.tr

    Değerlendirmeler

    Tuğba Sayal
    neredeyse 2 yıl önce
    Kadir Kuzu
    4 yıldan fazla önce
    Mustafa Özyildiz
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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