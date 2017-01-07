Çevre inşaat

Çevre İnşaat yapı sektöründe 1975 yılından bugüne kadar faaliyet göstermektedir. Kurucumuz Bilal KAYA Balıkesir ve çeşitli illerde büyük projelere imza atmıştır.

Tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi sizlere daha rahat yaşam alanları hazırlamak için değerlendiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için hergün kendimizi yenileyerek, ilerliyoruz. Projelerimizi insan yaşamındaki güncel şartları değerlendirerek tasarlıyoruz.

"KALİTELİ YAŞAM SUNMAK" amacıyla estetik ve sağlamlığı tek çatı altında sizlerle buluşturmak en önemli değerimizdir.