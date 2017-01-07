현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Çevre inşaat
İnşaat Şirketleri Balikesir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KALE VİLLALLARI, Çevre inşaat Çevre inşaat Modern Evler
    KALE VİLLALLARI

    Çevre İnşaat  yapı sektöründe  1975 yılından bugüne kadar faaliyet göstermektedir. Kurucumuz Bilal KAYA Balıkesir ve çeşitli illerde büyük projelere imza atmıştır. 

    Tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi sizlere daha rahat yaşam alanları hazırlamak için değerlendiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için hergün kendimizi yenileyerek, ilerliyoruz. Projelerimizi insan yaşamındaki güncel şartları değerlendirerek tasarlıyoruz. 

    "KALİTELİ YAŞAM SUNMAK" amacıyla estetik ve sağlamlığı tek çatı altında sizlerle buluşturmak en önemli değerimizdir.

    Hizmet alanları
    Balikesir
    Adres
    Sıtkı yircali cad
    10020 Balikesir
    Türkiye
    +90-2662464795 www.cevre.com/index.html
      Add SEO element