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PlusCanvas.com
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    Plus Canvas, PlusCanvas.com PlusCanvas.com Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
    Plus Canvas

    Evinizin veya işyerinizin duvarlarını kendi tarzınıza göre süsleyebilmeniz için her dekorasyona uygun kanvas tablo üretmektedir. En iyi baskı teknikleri ve en kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen tablolar, kullanıma hazır halde adresinize teslim edilmektedir.

    Kanvas tablolar web sitemiz üzerinden satışa sunulduğu gibi, toplu alımlar veya özel siparişleriniz ile ilgili görüşmek için bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz. Deneyimli müşteri temsilcilerimiz sizlere her konuda yardımcı olacaklardır.

    Hizmet alanları
    türkiye
    Adres
    Kağıthane Caddesi No:72
    34403 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122203010 www.pluscanvas.com

    Değerlendirmeler

    Ayfer Kadal
    Rahatlıkla güvenerek alışveriş yapabilirsiniz. Sorunla karşılaşırsanız hemen cevap verip yardımcı oluyorlar. 1 yıldızı yaşadığım olumsuz bir durum için kırdım. Ama sorun çözüldü. Teşekkür ederim.
    4 ay önce
    Meltem Gallevci
    Siparişi verilen tablolarımızla ilgili en kısa zamanda geri dönüş sağlayan ve de tüm süreci büyük bir titizlik ve ivedilikle takip eden Bengü Hanıma, ilgisi, güleryüzü, samimiyeti  ve de sabrından dolayı çok teşekkür ederiz. Söz konusu tabloları, başından sonuna, tüm detayları inceleyerek ve de Bengü Hn vasıtasıyla  müşteriyi de sürekli bilgilendirerek , en mükemmeli yapmayı hedefleyen ve de bu doğrultuda muhteşem bir baskı kalitesi ve de ambalajlama sistemi ile ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlayan Umut Bey'e sonsuz teşekkürler... Güzel bir hediye vermenin mutluluğunu bizlere  yaşatan tüm PlusCanvas ekibinin ellerine sağlık... Yeni siparişlerde tekrar görüşmek üzere...
    12 ay önce
    DORUK HIZLI
    Profosyenel ce hazırlanmış hem kendime hem hediye için siparişlerim mükemmeldi... asla başka bir firma ile karşılastırılamaz.... teşekkkürler süper di.. mutlaka siparıiş verin ...
    yaklaşık 1 yıl önce
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