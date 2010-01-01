CD Mimarlık & Danışmanlık

Projelerimizdeki en belirleyici etken; yüksek kalite ve konfor standartlarını daima baz almamızdır.

Özellikle sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri dikkate aldığımız işlerimizde; modern ekolojik uygulamalar, yenilenebilir enerji kullanımı ve kaliteli yapı malzemeleriyle uyguladığımız mimarlık pratiğinin işimizde farkındalık yaratabilmesi için çaba sarfediyoruz.

Fonksiyonellik, estetik ve uyumun tasarım ile birleştirilmesinin insanın yaşam modunu da etkileyebileceğine inanıyoruz.