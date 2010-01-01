CD Mimarlık & Danışmanlık
Projelerimizdeki en belirleyici etken; yüksek kalite ve konfor standartlarını daima baz almamızdır.
Özellikle sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri dikkate aldığımız işlerimizde; modern ekolojik uygulamalar, yenilenebilir enerji kullanımı ve kaliteli yapı malzemeleriyle uyguladığımız mimarlık pratiğinin işimizde farkındalık yaratabilmesi için çaba sarfediyoruz.
Fonksiyonellik, estetik ve uyumun tasarım ile birleştirilmesinin insanın yaşam modunu da etkileyebileceğine inanıyoruz.
- Hizmetler
- Mimarlık
- İç Mimarlık ve Dekorasyon Hizmetleri
- İnşai Uygulamalar ve Müteahhitlik Hizmetleri
- Hizmet alanları
- Mimarlık, dekorasyon, ve istanbul
- Adres
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Ataköy 11.Kısım Çiğdem Sitesi, D Blok, No:28 Ataköy – Bakırköy / İstanbul
34158 Istanbul
Türkiye
+90-5322356783 www.cdarchitecture.net