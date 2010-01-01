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CD MİMARLIK&amp;DANIŞMANLIK
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Family Fun Mall Project (Erbil - Irak), CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK Ticari alanlar
    Family Fun Mall Project (Erbil - Irak), CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK Ticari alanlar
    Family Fun Mall Project (Erbil - Irak), CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK Ticari alanlar
    +12
    Family Fun Mall Project (Erbil - Irak)
    Katalog 1, CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK
    Katalog 1, CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK
    Katalog 1, CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK CD MİMARLIK&DANIŞMANLIK
    +14
    Katalog 1

    CD Mimarlık & Danışmanlık

    Projelerimizdeki en belirleyici etken; yüksek kalite ve konfor standartlarını daima baz almamızdır.

    Özellikle sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri dikkate aldığımız işlerimizde; modern ekolojik uygulamalar, yenilenebilir enerji kullanımı ve kaliteli yapı malzemeleriyle uyguladığımız mimarlık pratiğinin işimizde farkındalık yaratabilmesi için çaba sarfediyoruz.

    Fonksiyonellik, estetik ve uyumun tasarım ile birleştirilmesinin insanın yaşam modunu da etkileyebileceğine inanıyoruz.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık ve Dekorasyon Hizmetleri
    • İnşai Uygulamalar ve Müteahhitlik Hizmetleri
    Hizmet alanları
    Mimarlık, dekorasyon, ve istanbul
    Adres
    Ataköy 11.Kısım Çiğdem Sitesi, D Blok, No:28 Ataköy – Bakırköy / İstanbul
    34158 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322356783 www.cdarchitecture.net
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