ŞİRKET PROFİLİ

İÇ MİMARLIK PROJE TASARIM DİZAYN DEKORASYON RESTORASYON İNŞAAT OFİSLERİ BÜROLARI FİRMALARI ŞİRKETLERİ

HAYALLERİNİ ERTELEME GERÇEĞE DÖNÜŞTÜR !

DEĞİŞİM YAPMAK’MI İSTİYORSUN?..

NEREDEN BAŞLAYACAĞINI BİLMİYOR’MUSUN?..

DOĞRU ADIMI NASIL’MI ATACAKSIN?..

BİR PROFESYONELE’Mİ İHTİYACIN VAR?..

ARAYIN GÖRÜŞELİM. DOĞRU ADIMI HEP BİRLİKTE ATALIM.

SERPİCİ’S MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK ŞİRKET PROFİLİ :

SERPİCİ’s Mimarlık ve İç Mimarlık 1995 yılında Özden SERPİCİ tarafından bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Kuruluş tarihinden bu yana eğitimli ve uzman kadrosu ile Müşterilerine Mimarlık , İç Mimarlık konusunda Proje , Tasarım ve Uygulamalarıyla hizmet vermektedir. Aynı zamanda mobilya , sahne , vitrin , Peysaj , Fuar standları ile ilgili tüm çalışma ve uygulamalarıyla’da hizmet sunmaktadır.

SERPICI’s Mimarlik & İç Mimarlık müşterilerinin beklenti , beğeni ve hayallerini gözü yormayan , oldukça sade çizgiler , ufak renk oyunları , kaliteli ve dayanıklı malzeme seçimlerini içeren tasarımlarıyla harmanlayarak her bütçe ve beğeniye hitap eden hayallerdeki huzurlu , keyifli , gösterişli ve sıcak yaşam / çalışma mekanlarını gerçeğe dönüştürmektedir. S’s Design markalı tasarım ve mobilyaları ile SERPİCİ’s Mimarlık ve İç Mimarlık olarak yaşadığınız , çalıştığınız ve keyifli vakit geçirmek istediğiniz her türlü Özel ve Ticari Mekan için size özel Proje , Tasarım ve Uygulamalarımız ile çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyarız.

NEDEN BİR İÇ MİMARLA ÇALIŞMALI:

Evinizi yenilemeye karar verdiniz ya da yeni ev aldınız ve dekorasyonunu değiştirmek istiyorsunuz. İki yol var ya her şeyle kendiniz ilgileneceksiniz ya da bir iç mimarla anlaşıp bütün ayrıntılarla onun ilgilenmesini isteyeceksiniz. Her iki yönteminde avantaj ve dezavanyajları bulunmakta. Ama biz en kolay yolun bir profesyonelle çalışmak olduğunu düşünüyoruz. Peki neden bir iç mimarla çalışmanız en iyisi gelin sebeplerini inceleyelim.

1. Profesyonel Bir Dekorasyon: Bir profesyonel ile çalıştığınızda, evinizin dekorasyonu da profesyonelce olacaktır. Siz iç mimar ile çalıştığınızda paranızı boşa veriyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bütün hizmet ödemelerinde durum böyledir. Fakat siz o kişinin profesyonelliğine ve iyi işler çıkartması için para ödediğinizi unutmayınız.

2. Daha Kısa Zamanda Tamamlanan Dekorasyon: Eğer evinizin yenilenmesini kendiniz yaparsanız bu iş planladığınız daha uzun zamanda tamamlanır ki zaten hiç bir zaman bir profesyonel kadar kısa sürede tamamlayamazsınız.Ayrıca hem kendi işleriniz hem de ev dekorasyonunu aynı anda yürütmek de zor olacaktır.

3. Bütün Aile Bireylerine Yönelik Dekorasyon Uygulaması: Siz dekorasyon işlerine başladığınızda belki ailenizin diğer üyelerinin ihtiyaçlarını kestiremeyebilir ya da herkesin zevkine uygun bir iş ortaya çıkartamazsınız. Fakat iç mimarların uzmanlık alanı budur ve üçüncü bir şahıs olarak, dışarıdan herkesin zevkini analiz eder ve ihtiyaçlar doğrultusunda herkese uygun bir ev ortaya çıkartır.

4. Püf Noktalarını Onlar Çok İyi Bilirler: Ev dekorasyonu sanıldığı kadar kolay değildir. İyi bir dekorasyonda ne boşluk ne de fazlalık olmamalıdır. Siz bu noktada en iyisini yapmayı başaramayabilirsiniz.

5. Bazı Şeyleri Sadece Kendiniz Yapamazsınız: Elektrik tesisatların yenilenmesi, eski boruların değiştirilmesi gibi işlemleri tek başınıza yapamazsınız. Ve bunları yaptırırken kırılan duvarları yenilemek için ayrı bir usta, tesisatı yenilemek için ayrı bir ustaya zaten ihtiyaç duyup ödeme yapacaksınız.

6. Kaliteli Ürünlerin Kullanımı: Bir iç mimarla anlaştığınız da o sizin bütçenize göre en iyi ürünü almakla mükelleftir. Bilirsiniz ki bütçenize uygun olan en iyi ürünü almıştır. Ayrıca sizin piyasa araştırması yapmanıza gerek kalmaz.

7. Paradan Tasarruf Edeceksiniz: Garip mi geldi!!! Evet iç mimar ile çalışarak paradan tasarruf edeceksiniz. Evet mimara ayrıca ücret ödeyecek olduğunuz doğru. Fakat mimar sizi pahalı hatalardan kurtaracak. Bunun yanında sürekli çalıştığı firmalardan ürünleri sizin alacağınızdan uygun fiyata alacak. Kendi ekibi olduğu için ustalık ücretleri çok daha uygun fiyatlara halledecek. Belki de kendi parası bedavaya gelmiş olacak.

8. Özel Tasarlanmış Mobilyalar: Bir iç mimar ile çalışmanın diğer avantajı, sizin için özel tasarlanmış mobilyaları kolay ve ucuz yoldan ürettirebilir. En farklı ve özel aksesuarları alabilir.

9. Mobilya ile Takım Ev Aksesuarlarına Kolayca Sahip Olabilirsiniz: Bazen ev dekorasyon örneklerinde görüyoruz. Mobilya ile fincanlar dahi bir uyum içerisinde oluyorlar. Yastıklar ile perdeler gibi gibi. Bu uyumu sizin yakalamanız zordur. Fakat bu iç mimarın işi ve çok kolay bir işlemdir.

10. İyi İşçilerle Çalışmak: Bir mimar her zaman en iyi işçi ile çalışmaya özen gösterir.

11. Daha Fazla Kaynağa Sahiptirler: Siz ev dekorasyonunuzu yaparken şehrinizde ki ve bildiğiniz sınırlı kaynaklara sahip iken iç mimarlar ülke geneli en iyi kaynaklara hakimdirler.

Peki bir iç mimarla çalışmaya karar verdiniz nasıl bir yol izlemeniz lazım. Öncelikle çok fazla dekorasyon örneklerini inceleyip neye sahip olmak istediğinizi belirleyin. Akabinde etrafınızdaki insanlarında tavsiyesi ile iyi bir mimar ile iletişime geçin. Ne istediğinizi ona aktarın. Bu arada kesinliklikle atlamamanız gereken nokta bütçenizi mimara doğru bir şekilde aktarın ki sonradan yüksek bir ücret karşınıza çıkmasın.

NELER SUNUYORUZ :

Biz öncelikle sizin memnuniyetiniz için varız. SERPİCİ’s MİMARLIK olarak öncelikle sizi dinliyor, hayallerinizin boyutunu belirliyoruz.Sizi özel anketimiz le tanımaya çalışıyor, sonrasında tasarımlarımıza yaptığımız analizlerimizi dokuyoruz.Yani sizin hayalinizi tasarımlarımızla harmanlıyor ve projeye aktarıyoruz. Peki bu aşamalar nasıl mı oluyor ?

• Yaşam mekanlarınızı fonksiyonel kullanıma göre tasarlıyoruz.

• Tasarımlarımızı üç boyutlu bilgisayar ortamında projelendiriyoruz.

• Projelerimizi seçilen malzeme üzerinden bütçenize göre fiyatlandırıyoruz.

• Alınan karar doğrultusunda profesyonel ekibimizle uygulamaya geçiyoruz.

• Uygulama sonucunda hayallerinizi size sunuyoruz.

Bu aşamaların her evresinde sizinle küçük toplantılar halinde bir yandan kahvemizi yudumluyoruz , dostluklarımızı pekiştiriyoruz , projemizin gidişatını ve memnuniyet aşamanızı değerlendiriyoruz.Yani sizinle bir bütün olarak hareket ediyor ve nihayi muhteşem hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz.Unutmayın biz sizin memnuniyetiniz için varız. Çünki Biz Hayallerinizin MİMARI’yız.

BİZİMLE ÇALIŞMAK BİR AYRICALIKTIR !