Firmamız,1971 yılında Bursa'da Hayrettin Gümüş tarafından kurulmuş, değişen ve gelişen zamana göre ürün yelpazesini yenileyebilen dinamik bir marka olmuştur. Dünya mobilya tasarımlarını yakından takip ederek, tasarımlarımızda estetiği konforla birleştirerek tüketicinin beğenisine sunuyoruz.

Misyonumuz; geniş ürün yelpazemiz ve kusursuz hizmet anlayışımızdan ödün vermeyerek, fiyat ve modellerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamaktır.

Mobilya seçmek tutku ve zevk gerektirir. Hayata değer katacak ürünleri tasarlamayı ve üretmeyi kendimize meslek olarak seçtik. Bu sanatsal arayışa ömrümüzü adadık. Çalışmalarımız güncel kalmak, bir adım önde olmak içindir.

Şimdilerde daha heyecanlı çalışmalar içerisindeyiz; fonksiyonel, kaliteli, farklı, özgün ve sağlam ürünlerimizi tüketicilerimizle en şık ve en dekoratif ortamlarda buluşturmak adına yeni ürün konseptlerimizi oluşturuyoruz.

Öncelikli ilkemiz müşteri memnuniyeti. Bu anlamda ürünümüzün son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm aşamalarda kaliteli hizmet anlayışı yürütüyoruz. Müşterilerimizin kullanırken keyif alacağı, fonksiyonları ile hayatını kolaylaştıracağı ürünler tasarlamayı tercih ediyoruz.

Her kaliteli işin ardında mutlaka organize, dinamik ve takım ruhuna sahip bir ekibin olması şarttır. Bu düşünceyle çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi firma ortağımız olarak kabul ediyoruz.

Gümüş Mobilya ailesi olarak müşterilerimize; kaliteden ödün vermeden, çağdaş ve yaşanılabilir mekânlar oluşturabilmek için çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

Modern, estetik ve fonksiyonel tasarım anlayışıyla müşterilerimize sıradanlıktan uzak, kaliteli ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Bu alanda sektöre yön veren bir kuruluş olarak satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar yüksek kaliteli hizmet sunarak sektörel standartların gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Sizler için tam 44 yıldır aynı heyecanla günden güne büyüyoruz!

Düşünüyoruz… Tasarlıyoruz ve Sunuyoruz…