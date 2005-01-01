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İDEA MAKİNA İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Elektrikçiler İzmir
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Hizmetler

  • JENERATÖR İMALAT SATIŞ
  • SERVİS.
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    • 25 yılı aşkın tecrübesiyle %100 bir aile şirketi olarak 2005 yılında kurulan IDEA, jeneratör sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncu olma kararlılığıyla kısa sürede şaşırtıcı büyüme göstermiştir. Ülkemize değer katmayı temel amaç edinen IDEA; faaliyetlerini şeffaf kurumsal yönetim, uluslararası standartlarda üretim, müşteri memnuniyeti ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile devam etmektedir.

    IDEA JENERATÖR, İstanbul Tuzla’da  bulunan 2.800 m² üretim tesisinde 2500 kVA'ya kadar olan güçlerde dizel jeneratörler, römorklu tip jeneratörler, transfer panoları, senkronizasyon panoları ve ışıldak kuleleri üretimi yapmaktadır. Türkiye pazarında 20’nin üzerinde satış noktasıyla hizmet veren IDEA JENERATÖR , üretiminin %15’ini ihraç etmektedir.

    Hizmet alanları
    JENERATÖR ve İZMİR
    Adres
    1345 SOKAK BORAN PLAZA NO 4 K YENİŞEHİR KONAK
    35100 İzmir
    Türkiye
    +90-2324494332 www.ideajenerator.com
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