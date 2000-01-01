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Ömer Kumova İnşaat
İnşaat Şirketleri Bursa
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Değerlendirmeler (12)
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    • Ömer Kumova İnşaat
    Ömer Kumova İnşaat
    Ömer Kumova İnşaat
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    TARİHÇEMİZ

    İnşaat sektörünün deneyimli, dinamik ve öncü kuruluşlarından olan Kumova İnşaat, 1987 yılından bu yana pek çok konut projesine imza atarak yüzlerce aileyi daire sahibi yapmış, ayrıca birçok fabrika ve is merkezleri inşa etmiştir.

    2000'li yıllara kadar dönemin şartlarına ve tercihlerine uygun konut projeleri üreten Kumova İnşaat, 2000'li yıllardan itibaren farklı, yenilikçi, modern ve kente kimlik katan projelere Ömer Kumova İnşaat olarak imza atmaya devam etmektedir..

    Ömer Kumova İnşaat, zor ve karmaşık projelerin öngörülen teslim tarihinden önce ve eksiksiz olarak bitirilmesi konusunda uzman ve tecrübeli bir proje yönetim kadrosuna sahiptir. Tasarım ve uygulama ekiplerinin ayni merkezden koordine edilmesi ise taahhüt edilen projelerin uygulama safhasında ortaya çıkan problemlerin mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini sağlamaktadır.

    Ömer Kumova İnşaat üçüncü kuşak yönetiminde, köklü geçmişinden aldığı güç ile geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek yapılar inşa etmeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    İnşaat
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Odunluk Mah. Liman Cad. Kat:6 No:7 Nilüfer/BURSA
    16130 Bursa
    Türkiye
    +90-2244513939 kumova.com/index.html

    Değerlendirmeler

    Bahattin Cavdar
    8 ay önce
    yousef almustafa
    İyi
    10 ay önce
    Zuhal Toker
    2 yıldan fazla önce
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