Zivella Mobilyaları, genç, dinamik, estetik, kaliteli ve paylaşımcı bir şirket anlayışı içinde, müşterilerinin günlük yaşamlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri ofis ortamlarına, kaliteli ve özgün tasarımlar oluşturmak amacıyla 1999 yılında yola çıkmış bir firmadır.

Kurulduğu yıldan bu yana, iş dünyasında devamlı kendini yenileyen, farklılaştıran yapısı ve satış sonrası hizmetleri ile sektördeki lider firmalar arasındaki yerini almanın haklı gururunu yaşayan Zivella Mobilyaları, bugün yurt içi ve yurt dışında toplam 6 şube olarak, deneyimli uzman kadrosu, modern hizmet yapısı ve uluslararası vizyonu ile müşterilerine geleceğin ofislerini hazırlamaktadır.