SİSTEM MOBİLYA A.Ş.

Sistema kurucu üyelerinin, sektörün her alanında 20 yılı aşan tecrübelerinin birleşmesiyle 1994 yılında kurulmuştur ve Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimine devam etmektedir.

Klasik çizgilerden, modern tasarımlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veren Sistema, müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerine göre küresel anlayışa uygun tarzda Mutfak, Banyo ve Kapı üretimi yapmaktadır.

Sistema, ürün yelpazesindeki tüm bu ürünleri NC (numeric control) tabanlı üst düzey teknolojili makineleri kullanarak üretmektedir.

Mutfak, Banyo ve Kapı üretiminde Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Sistema; onlarca model ve yüzlerce renk seçeneğinden oluşan zengin ürün gamı sayesinde kendi bünyesinde bulunan mağazalarında müşterilerinin farklı yaşam sitil ve beğenilerine cevap vermektedir.

Sistema, uyguladığı kalite yönetim politikası sayesinde müşterilerine estetik ve fonksiyonel mutfaklar sunarken sürecin her aşamasında toplam kaliteyi ön planda tutmaktadır. Yapılan Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleriyle müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefleyen Sistema, sektörün gelişimine de olumlu katkılar sağlamaktadır.

Sistema’nın inovatif tasarım anlayışıyla oluşturduğu ürünler hem bireysel kullanıcıların beğenisine sunulmakta, hem de saygın konut projelerinde tercih edilmektedir.