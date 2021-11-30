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Karnur İnşaat A.Ş.
Müteahhitler Bursa
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Değerlendirmeler (12)
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    • Karnur İnşaat A.Ş.
    Karnur İnşaat A.Ş.
    Karnur İnşaat A.Ş.
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    Firmamız 1987 yılında Genel Müdürümüz İsrafil KARATAŞ tarafından kurulmuştur. KARNUR İNŞAAT' ta 1 odalı, 2 odalı, 3 odalı, 5 odalı, normal kat, dubleks yada teraslı olmak üzere farklı semtlerde daire seçenekleri bulunmaktadır. Dairelerimizin her biri Estetik ve Fonksiyonel bir anlayışla tasarlanarak inşa edilmektedir.Dairelerimiz hazır olarak teslim edilmektedir. İnşaat aşamasında farklı hizmet seçenekleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktayız.Standart dekorasyonlu evlerimizi sunduğumuz gibi , istenirse teknik personelimizin yardımıyla müşterilerimizin zevklerine ve isteklerine hitap eden değişiklikleri uygulayabilmekteyiz.

    Hizmetler
    Yapı İnşaat
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Konak Mah.Olgun Sk. No:27 Beşevler /Konak /Nilüfer
    16000 Bursa
    Türkiye
    +90-2242560800 karnurinsaat.com.tr

    Değerlendirmeler

    Hale Şensoy Gezer
    Gözü kapalı mülk gayrimenkul alınacak firma 💯
    6 ay önce
    Ünsal Baran
    Kaliteli işler yapan bir inşaat firması.
    7 ay önce
    Yavuz altındaş
    30.11.2021 tarihinde Kayapa Ceren Park daireyi aldım. Bu süreçte tüm yardım, destek güler yüz ve güven ve davranışlarından dolayı satış danışmanı Selçuk Akkuş a çok teşekkür ederim. Ödemem sırasında güleryüz nazik davranışlarından dolayı muhasebe müdürü ne de ayrıca teşekkür ederim. Yavuz Altındaş
    6 ay önce
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