Karnur İnşaat A.Ş.

Firmamız 1987 yılında Genel Müdürümüz İsrafil KARATAŞ tarafından kurulmuştur. KARNUR İNŞAAT' ta 1 odalı, 2 odalı, 3 odalı, 5 odalı, normal kat, dubleks yada teraslı olmak üzere farklı semtlerde daire seçenekleri bulunmaktadır. Dairelerimizin her biri Estetik ve Fonksiyonel bir anlayışla tasarlanarak inşa edilmektedir.Dairelerimiz hazır olarak teslim edilmektedir. İnşaat aşamasında farklı hizmet seçenekleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktayız.Standart dekorasyonlu evlerimizi sunduğumuz gibi , istenirse teknik personelimizin yardımıyla müşterilerimizin zevklerine ve isteklerine hitap eden değişiklikleri uygulayabilmekteyiz.