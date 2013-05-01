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Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Restorasyon ve Restitüsyon Ürgüp / Nevşehir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (25)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Emine Hanım evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
    Emine Hanım evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Yatak Odası
    Emine Hanım evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Yatak Odası
    +9
    Emine Hanım evi Öncesi ve Sonrası
    Kunduracı Mehmet evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
    Kunduracı Mehmet evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
    Kunduracı Mehmet evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Balkon, Veranda & Teras
    +14
    Kunduracı Mehmet evi Öncesi ve Sonrası
    Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
    Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Balkon, Veranda & Teras
    Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Yatak Odası
    +18
    Muhittin Toker evi Öncesi ve Sonrası
    Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
    Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
    Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
    +37
    Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

    Ürgüp’ün yerel ailelerinden olan Dinler Ailesi olarak Kapadokya’nın ilk tarihi yerleşim merkezlerinden birisi
    olan Kayakapı Mahallesinin gözlerimizin önünde kaybolmasını ve parçalanmasını izlemekten oldukça üzgün ve rahatsızdık. Tam olarak bu sebeple bu tarihi mahalleyi yenilemek ve en azından mahalleyi eski şaşaalı günlerine döndürmek adına büyük bir risk aldık.

    Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi (kısaca Kayakapı Projesi) mahallenin tarihi yapılarının uyum içerisinde muhafaza edilmesi ve restore edilmesini amaçlamaktadır. Bu proje ile eski mağara evleri ve Kayakapı Mahallesine özgün yaşam tarzi modern ayrıntılar ile buluşacaktır.

    Mahalle içinde 10.yy’a ait bir Mağara Kilise, Aziz Yuhannes'in Evi (Ortodoks Azizi) ve Selçuklu İmparatorluğu’ndan kalma Tarihi Camii gibi tarihi değerler barındırmaktadır. Şunu da önemle eklemek isteriz ki Kayakapı Projesi Kapadokya’da UNESCO ve Dünya Miras Merkezi (WHC) tarafından desteklenen tek proje olup, aynı zamanda da National Geographic kanalının Dünya Miras Alanları hakkında yaptığı programda detaylıca tanıtılmıştır.

    1 Mayıs 2013’te hizmete açılan otelimizin ve henüz başında olduğumuz uzun soluklu projemizin tamamlanabilmesi için önümüzde uzun bir süreç var. Size hali hazırda henüz yolumuzun en başındayken bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

    Hizmetler
    otelcilik
    Hizmet alanları
    otelcilik ve Ürgüp / Nevşehir
    Şirket ödülleri
    • TripAdvisor Travelers' Choice 2015
    • Top 25 Hotels
    • World #24 / Europe #8 / Turkey #1
    • Top 25 Luxury Hotels
    • World #12 / Europe #1 / Turkey #1
    • Top 25 Hotels for Romance
    • Turkey #12
    • Top 25 Hotels for Service
    • Turkey #18
    • Hepsini göster: 25 ödül
    Adres
    Kayakapi Mahallesi, Kuscular Sokak No:43
    50400 Ürgüp / Nevşehir
    Türkiye
    +90-3843418877 www.kayakapi.com

    Değerlendirmeler

    SÜHEYLA DEMİREL TEZCAN
    Manzarası muhteşem. Hem yaz hem de kış mevsimi gitseniz de ayrı ama çok güzel bir öanzaranız olur. Çalışanlar ilgili, misafirperver. Ayrıca otel haline getirilirken, o evlerde yaşayanların isimleri ya da işyerinin adı oda ismi olarak kullanılmış. Otelden ayrılırken odanızın ismimin olduğu birer de taştan yapılmış bardak altlığı hediye ediliyor. Hatıra olrak kalması, yerin ve anıların unutulmaması adına da güzel bir işletmecilik örneği.
    yaklaşık 2 ay önce
    Mehmet Serbest
    Personel , hizmet çok çok üst seviyede . Fiyat olarak çok pahalı ve sadece parası olanlara öneriyorum. Hiçbir ayrıntıdan pişman olmadım . Özel servisi de var ve manzarası çok iyi
    yaklaşık 1 ay önce
    Burhan Karabağ
    Mükemmel bir otel.Çalışanlar çok kibar ve yardımcı.Kendinizi evinizde hissediyorsunuz.Otelin konumu ve mimarisi süper.Odalar harika.Kahvaltı ve yemekler çok çok iyi.Duygu hanım müşteri temsilcisi işimi çok iyi yapıyor ve çok güler yüzlü.Otel sahibi Yakup bey otel çalışanı gibi müşterilerle hep ilgili.
    yaklaşık 1 ay önce
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