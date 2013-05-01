Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Ürgüp’ün yerel ailelerinden olan Dinler Ailesi olarak Kapadokya’nın ilk tarihi yerleşim merkezlerinden birisi

olan Kayakapı Mahallesinin gözlerimizin önünde kaybolmasını ve parçalanmasını izlemekten oldukça üzgün ve rahatsızdık. Tam olarak bu sebeple bu tarihi mahalleyi yenilemek ve en azından mahalleyi eski şaşaalı günlerine döndürmek adına büyük bir risk aldık.

Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi (kısaca Kayakapı Projesi) mahallenin tarihi yapılarının uyum içerisinde muhafaza edilmesi ve restore edilmesini amaçlamaktadır. Bu proje ile eski mağara evleri ve Kayakapı Mahallesine özgün yaşam tarzi modern ayrıntılar ile buluşacaktır.

Mahalle içinde 10.yy’a ait bir Mağara Kilise, Aziz Yuhannes'in Evi (Ortodoks Azizi) ve Selçuklu İmparatorluğu’ndan kalma Tarihi Camii gibi tarihi değerler barındırmaktadır. Şunu da önemle eklemek isteriz ki Kayakapı Projesi Kapadokya’da UNESCO ve Dünya Miras Merkezi (WHC) tarafından desteklenen tek proje olup, aynı zamanda da National Geographic kanalının Dünya Miras Alanları hakkında yaptığı programda detaylıca tanıtılmıştır.

1 Mayıs 2013’te hizmete açılan otelimizin ve henüz başında olduğumuz uzun soluklu projemizin tamamlanabilmesi için önümüzde uzun bir süreç var. Size hali hazırda henüz yolumuzun en başındayken bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz.