Ceren Torun Yiğit / İçmimar
1990 yılında Ankara'da doğdu.
2008 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı sene Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık Bölümü'nü yetenek sınavı ile 10. olarak kazandı. 2012-2013 Farabi Programıyla Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğrenim gördü. 2013 senesinde Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu.
3d görselleştirme, iç mekan, hareketli ve sabit mobilya tasarımında Ankara'da freelance içmimarlık hizmetlerine devam etmektedir.
Portfolyo için : https://www.behance.net/crntrn
- Hizmetler
- 3d görselleştirme iç mekan uygulama ve üretim çizimleri mobilya teknik üretim çizimleri kurumsal tasarım (restoran KAFE ofis… ) örnek daire tasarımı
- Hizmet alanları
- 3d görselleştirme ve içmimari tasarım Diyarbakır
- Ankara
- Şirket ödülleri
- -Poznań International Fair -2011 haziran
- -Istanbul Design Week – 2011 temmuz
- -12th Istanbul Biennial – 2012 aralık
- Adres
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06000 Ankara
Türkiye
+90-5462321924 www.behance.net/crntrn