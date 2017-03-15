현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ceren Torun Yiğit
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Konut projesi, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Konut projesi, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit İç Dekorasyon
    Konut projesi, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Yemek OdasıMasalar
    +4
    Konut projesi
    Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Mutfak
    Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Oturma Odası
    Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Oturma Odası
    +16
    Stüdyo Daire Tasarımı
    Fitness Center Kafe ve Restoran tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Ticari alanlar
    Fitness Center Kafe ve Restoran tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Ticari alanlar
    Fitness Center Kafe ve Restoran tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Ticari alanlar
    +9
    Fitness Center Kafe ve Restoran tasarımı
    Pink Sofa / Interior Skech, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Pink Sofa / Interior Skech, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Pink Sofa / Interior Skech, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Pink Sofa / Interior Skech

    Ceren Torun Yiğit / İçmimar

    1990 yılında Ankara'da doğdu.


    2008 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı sene Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık Bölümü'nü yetenek sınavı ile 10. olarak kazandı. 2012-2013 Farabi Programıyla Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğrenim gördü. 2013 senesinde Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu.

    3d görselleştirme, iç mekan, hareketli ve sabit mobilya tasarımında Ankara'da  freelance içmimarlık hizmetlerine devam etmektedir.

    Portfolyo için : https://www.behance.net/crntrn

    Hizmetler
    3d görselleştirme iç mekan uygulama ve üretim çizimleri mobilya teknik üretim çizimleri kurumsal tasarım (restoran KAFE ofis… ) örnek daire tasarımı
    Hizmet alanları
    • 3d görselleştirme ve içmimari tasarım Diyarbakır
    • Ankara
    Şirket ödülleri
    • -Poznań International Fair -2011 haziran
    • -Istanbul Design Week – 2011 temmuz
    • -12th Istanbul Biennial – 2012 aralık
    Adres
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-5462321924 www.behance.net/crntrn
      Add SEO element