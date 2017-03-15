Ceren Torun Yiğit

Kapalı Mutfak mı Açık Mutfak mı? 15 Soruyla Detaylı bir Kılavuz!

Yeni bir ev yaptıran, yeni bir satın alıp içini kendi yaşam alışkanlıklarına göre yeniden tasarlatmayı planlayan ya da yaşadığı evde değişim zamanının geldiğine karar verip kapsamlı bir tadilat projesine girişen herkesin aklında e…

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