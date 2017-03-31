Edde İç Mimarlık temelleri atılan 2013 yılında resmi hizmete girmiş, ilk günün coşkusunu her projede yaşamayı ilke edinmiş bir iç mimarlık, tasarım ve danışmanlık firmasıdır.

Edde İç Mimarlık İşlevsellikle görselliğin en mükemmel bir şekilde bir araya getirip öncelikli olarak titiz, yaratıcı, ve detaycı çalışmaları ile müşteri memnuniyetlerini prensip edinmiştir. Edde İç Mimarlık tarafından yapılan tasarımlar özgünlüklerinin yanı sıra yenilikçi, dinamik ve genç bir ruha sahiptir. Bunların yanı sıra düşük maliyet ile yüksek kalite ve zamanın da iş teslimi ile de öne çıkmaktadır. Firmamız bünyesinde iki iç mimar ve alanında uzman, deneyimli uygulama ekipleri barındırmaktadır. Firmamız bu ekipleri ile sıkıldığınız ölü mekanlarınızı âdeta yeniden hayat vererek sizleri yormadan anahtar teslim projelendirme ve uygulama hizmetleri vermektedir. Kafe, restoran, sağlık yapıları, sosyal alanlar, konut ve daha bir çok yaşanılası alanı mükemmel bir uyum içerisinde tasarlayarak siz müşterilerimizin beğenisine sunar.