현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Edde İç Mimarlık
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Essi Man Güzellik Merkezi, Edde İç Mimarlık Edde İç Mimarlık BanyoTuvaletler Ahşap Ahşap rengi
    Essi Man Güzellik Merkezi, Edde İç Mimarlık Edde İç Mimarlık İç Dekorasyon
    Essi Man Güzellik Merkezi, Edde İç Mimarlık Edde İç Mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları Mermer Ahşap rengi
    +9
    Essi Man Güzellik Merkezi

    Edde İç Mimarlık temelleri atılan 2013 yılında resmi hizmete girmiş, ilk günün coşkusunu her projede yaşamayı ilke edinmiş bir iç mimarlık, tasarım ve danışmanlık firmasıdır.

      Edde İç Mimarlık İşlevsellikle görselliğin en mükemmel bir şekilde bir araya getirip öncelikli olarak titiz, yaratıcı, ve detaycı çalışmaları ile müşteri memnuniyetlerini prensip edinmiştir.   Edde İç Mimarlık tarafından yapılan tasarımlar özgünlüklerinin yanı sıra yenilikçi, dinamik ve genç bir ruha sahiptir. Bunların yanı sıra düşük maliyet ile yüksek kalite ve zamanın da iş teslimi ile de öne çıkmaktadır. Firmamız bünyesinde iki iç mimar ve alanında uzman, deneyimli uygulama ekipleri barındırmaktadır. Firmamız bu ekipleri ile sıkıldığınız ölü mekanlarınızı âdeta yeniden hayat vererek sizleri yormadan anahtar teslim projelendirme ve uygulama hizmetleri vermektedir. Kafe, restoran, sağlık yapıları, sosyal alanlar, konut ve daha bir çok yaşanılası alanı mükemmel bir uyum içerisinde tasarlayarak siz müşterilerimizin beğenisine sunar.

    Hizmet alanları
    ANKARA
    Adres
    1324. CADDE 39/7
    06460 Ankara
    Türkiye
    +90-5333793868 www.eddeicmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Dogukan ISLER
    Kendine özgü yenilikçi tasarımlara sahip
    neredeyse 4 yıl önce
      Add SEO element