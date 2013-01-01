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BUUN MOTTO ARCHITECTS
Mimarlar İstanbul
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Projeler

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    • ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS
    ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS
    ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
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    ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

    BuuN Motto Architecture & Interior Design

    BuuN Motto Mimarlık , 2013 yılının ilk çeyreğinde kurulan İstanbul merkezli, yurt geneline ve uluslararası hizmet veren Mimari Tasarım, Projelendirme ve Danışmanlık şirketidir. Burak Nişancı ve Evren Şerbetçi Kaya ortaklığında çalışmalarına devam eden BuuN Motto'nun ana prensibi başarılı bir tasarımın özünde, her bir projenin kendine özgün karakterinden ortaya çıktığı inancına dayanmaktadır.BuuN Motto'nun önceliği doğru projeyi;  yüksek kalite anlayışı ile, farklı disiplinlerle  koordinasyon içerisinde eksiksiz olarak zamanında tamamlamaktır

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • Projelendirme ve Danışmanlık
    Hizmet alanları
    Mimarlık, iç mimarlık, ve istanbul
    Adres
    Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Efendi Sok. Selamet Apt. No:4A / 10 Kadıköy
    34742 İstanbul
    Türkiye
    +90-2167002719 www.buunmotto.com
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