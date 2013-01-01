BUUN MOTTO ARCHITECTS

BuuN Motto Architecture & Interior Design
BuuN Motto Mimarlık , 2013 yılının ilk çeyreğinde kurulan İstanbul merkezli, yurt geneline ve uluslararası hizmet veren Mimari Tasarım, Projelendirme ve Danışmanlık şirketidir. Burak Nişancı ve Evren Şerbetçi Kaya ortaklığında çalışmalarına devam eden BuuN Motto'nun ana prensibi başarılı bir tasarımın özünde, her bir projenin kendine özgün karakterinden ortaya çıktığı inancına dayanmaktadır.BuuN Motto'nun önceliği doğru projeyi; yüksek kalite anlayışı ile, farklı disiplinlerle koordinasyon içerisinde eksiksiz olarak zamanında tamamlamaktır
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- Projelendirme ve Danışmanlık
- Hizmet alanları
- Mimarlık, iç mimarlık, ve istanbul
- Adres
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Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Efendi Sok. Selamet Apt. No:4A / 10 Kadıköy
34742 İstanbul
Türkiye
+90-2167002719 www.buunmotto.com