Evkon Yapı ve Tic Ltd Şti

Kuruluşundan bugüne dinamik yapılanması içinde sürekli olarak büyüyen EVKON YAPI, finansal gücü ve uygulamalarındaki toplam kalite prensibi ile pek çok projeyi başarıyla tamamlamıştır. İstanbul merkezli faaliyetlerini sürdüren firmamız, lokal anlamda konut yapımını ve konut yapan diğer müteahhit firmalara taşeronluk hizmeti ve bunun yanı sıra yapı malzemeleri satışını gerçekleştirmektedir. İnşaat sektörünün temel sorunu olan kalite, maliyet ve süre konularında kesin ve net çözümler ortaya koyarak alanlarında uzman , prefosyonel kadrosuyla geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun, uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmak amasıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda "hız, kalite ve güven" olarak belirlediğimiz ana kriterlerimiz ışığında kaliteli imalat daima ön planda tutulmakta olup, bunu gerçekleştirirken de iş güvenliği ve işçi sağlığına da gerekli itina gösterilmektedir. Yasa ve mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi firmamızın kalite yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu kriterlerimizi tüm süreçlerimizde sürekli gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışımızın etkin uygulanmasıyla gerçekleştirmekteyiz. Kalite Politikamız Evkon Yapı olarak amacımız; inşaat sektöründe pazar ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarımızı optimize edecek sürdürülebilir iş modelleri altında inovatif projeler geliştirmektir. Bu maksatla tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi inşaat alanında da kurumsallaşmış bir organizasyon yapısı içinde, önce çalıştığımız konunun ilmine vakıf olup, ardından uygulamaya geçeriz. Tüm plan ve programlarımızı önceden yaparak cesaretli ve hedef odaklı olarak hızla ilerlemeye gayret ederiz.