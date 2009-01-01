Firmamız, mobilya sektöründe hizmet vermek amacıyla 1950 yılında Hüseyin SEVİM tarafından kurulmuştur.
Uzun yıllar mobilya ve bilardo masaları imalatı yapan firmamız bugün mutfak mobilyaları öncelikli çalışmalarına devam etmektedir.
Majemo Mutfak, ileri teknolojiye sahip imalat hatları ve modern vizyonu ile sektöre dinamizm katmaktadır.
Değerli müşterilerimizin güveni ve desteği ile her zaman daha çok çalışarak yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz.
- Hizmetler
- country mutfak ve Lake mutfak
- Hizmet alanları
- balıkesir
- çanakkale
- Ayvalık
- Bandırma
- Burhaniye
- Edremit
- Gömeç
- Bergama
- Ayvacık
- Dikili
- Foça
- Bayramiç
- Biga
- Bozcaada
- Gelibolu
- Gökçeada
- Yenice
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- Adres
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Oto Sanayi Sitesi 874.sokak no:9 EDREMİT
10300 Balıkesir
Türkiye
+90-2663961396 www.majestik.gen.tr