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Majestik Mutfak &amp; Mobilya
Mutfak Planlayıcıları Balıkesir
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (16)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Vizyon Sitesi / Akçay, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Siyah
    Vizyon Sitesi / Akçay, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakDolap & Raflar
    Vizyon Sitesi / Akçay, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakDolap & Raflar
    +6
    Vizyon Sitesi / Akçay
    DR Sena Erdinç Evi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    DR Sena Erdinç Evi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    DR Sena Erdinç Evi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakElektronik Ürünler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    +8
    DR Sena Erdinç Evi
    Taşkın Eybek Evi EDREMİT, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya İç Dekorasyon İşlenmiş Ahşap Bej
    Taşkın Eybek Evi EDREMİT, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya MutfakDolap & Raflar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    Taşkın Eybek Evi EDREMİT, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
    +3
    Taşkın Eybek Evi EDREMİT
    ozan eczanesi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya Ticari alanlar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    ozan eczanesi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya Ticari alanlar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    ozan eczanesi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya Ticari alanlar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    +1
    ozan eczanesi
    Ali Gültekin Evi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    Ali Gültekin Evi, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
    Ali Gültekin Evi
    TEMAD VİLLARI, Majestik Mutfak & Mobilya Majestik Mutfak & Mobilya Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    TEMAD VİLLARI
    Hepsini göster: 11 proje

           Firmamız, mobilya sektöründe hizmet vermek amacıyla 1950 yılında Hüseyin SEVİM tarafından kurulmuştur.

            Uzun yıllar mobilya ve bilardo masaları imalatı yapan firmamız bugün mutfak mobilyaları öncelikli çalışmalarına devam etmektedir. 

            Majemo Mutfak, ileri teknolojiye sahip imalat hatları ve modern vizyonu ile sektöre dinamizm katmaktadır.

            Değerli müşterilerimizin güveni ve desteği ile her zaman daha çok çalışarak yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz.

    Hizmetler
    country mutfak ve Lake mutfak
    Hizmet alanları
    • balıkesir
    • çanakkale
    • Ayvalık
    • Bandırma
    • Burhaniye
    • Edremit
    • Gömeç
    • Bergama
    • Ayvacık
    • Dikili
    • Foça
    • Bayramiç
    • Biga
    • Bozcaada
    • Gelibolu
    • Gökçeada
    • Yenice
    • Hepsini göster: 17 hizmet alanı
    Adres
    Oto Sanayi Sitesi 874.sokak no:9 EDREMİT
    10300 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2663961396 www.majestik.gen.tr

    Değerlendirmeler

    engin dalgic
    Ali bey ve ekibi zor şartlarda Küçükkuu'daki dağ evimizin mutfağıni ve tüm dolaplarını son derece sanatkarca, dürüstlükle ve zamanında bitirip teslim ettiler. Komşularımız da çok memnun kaldılar. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz..
    6 ay önce
    Özge Karlı
    Söyledikleri tarihte başlayıp belirtilen süre zarfında mutfak, salon ve küçük tuvalet yenilemesi yapıldı. Elektrik, su tesisatı ve fayans döşeme için kendi çalıştıkları ustalarla çalıştık ve herhangi bir sorun yaşamadık. Herşey istediğimiz gibi en ince ayrıntısına kadar konuşulup bir tasarım yapılarak işe başlandı. Çok titiz ve detaycı biri olarak memnun kaldım tavsiye ederim.
    6 ay önce
    Fehime Erdogan
    Mutfağımı yenilemeye karar verdiğimde hangi firma daha iyi yapar diye çok kararsız kaldım.Neyseki Majestik Mutfak yetkilileriyle görüştüğümde onlara güveneceğimi hissettim. Sonuç mükemmel oldu tekrar teşekkür ederim.
    6 ay önce
    Tüm 16 değerlendirmelerini göster
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