Ankara Akrilik

Akrilik Tezgah kaliteli düzgün tasarımı ve kolay montaj olanakları ile en çok Mutfak Tezgahlarında , Banyo Tezgahlarında,

Wc Tezgahlarında, Banko Tezgahlarında tercih edilir. Özellikle temizleme konusunda siz degerli müşterilere kolay temizleme olanagı sağlayan Akrilik Tezgah gerek kir tutmayan gerekse sağlamlık yönünde diğer malzemeleri geride bırakmaktadır. Temizliğin yanı sıra Akrilik Tezgahın diğer önemli özelliği ise gözeneksiz yapısı nedeni ile bakteri tutmayan sağlığınızı risk etmeyecek bir malzemedir. Akrlilik Tezgahta mat ve parlak olarak zengin renk seçebekleri ile akrilik tezgahlarınız cıvıl cıvıl farklı renk tercihleri yapabilirsiniz.Ek yeri belli olmayan bu malzeme sayesinde aklınızdaki mükemmel tasarımları bu malzeme ile gerçek olabilir. Akrilik Tezgah şekil verilebilen bir malzeme olduğu için istenilen desenler ve şekiller vermek aklınızdaki mükemmel tasarımları gerçekleştirmek için sizde Akrilik Tezgah tercih etmelisiniz.

Başlıca kullanım Alanları Şu Şekildedir.

- Akrilik Mutfak Tezgahı

- Akrilik Banyo Tezgahı

- Akrilik Banko Tezgahı

- Akrilik Duvar Kaplamaları

- Akrilik Otel Lobileri

- Akrilik Küvet

- Akrilik Duş Kabini

- Akrilik Panolar

- Akrilik Fast-Food

- Akrilik Laboratuvar

- Akrilik Hastane

- Akrilik Alışveriş Mezkezi

ve birçok alanlarda kullanılmaktadır.