현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ankara Akrilik
İnşaat Şirketleri Ankara
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ankara Akrilik
    Tamamlamak için tıklayın

    Akrilik Tezgah kaliteli düzgün tasarımı ve kolay montaj olanakları ile en çok Mutfak Tezgahlarında , Banyo Tezgahlarında,
    Wc Tezgahlarında, Banko Tezgahlarında tercih edilir. Özellikle temizleme konusunda siz degerli müşterilere kolay temizleme olanagı sağlayan Akrilik Tezgah gerek kir tutmayan gerekse sağlamlık yönünde diğer malzemeleri geride bırakmaktadır. Temizliğin yanı sıra Akrilik Tezgahın diğer önemli özelliği ise gözeneksiz yapısı nedeni ile bakteri tutmayan sağlığınızı risk etmeyecek bir malzemedir. Akrlilik Tezgahta mat ve parlak olarak zengin renk seçebekleri ile akrilik tezgahlarınız cıvıl cıvıl farklı renk tercihleri yapabilirsiniz.Ek yeri belli olmayan bu malzeme sayesinde aklınızdaki mükemmel tasarımları bu malzeme ile gerçek olabilir. Akrilik Tezgah şekil verilebilen bir malzeme olduğu için istenilen desenler ve şekiller vermek aklınızdaki mükemmel tasarımları gerçekleştirmek için sizde Akrilik Tezgah tercih etmelisiniz.

    Başlıca kullanım Alanları Şu Şekildedir.

    - Akrilik Mutfak Tezgahı

    - Akrilik Banyo Tezgahı

    - Akrilik Banko Tezgahı

    - Akrilik Duvar Kaplamaları

    - Akrilik Otel Lobileri

    - Akrilik Küvet

    - Akrilik Duş Kabini

    - Akrilik Panolar

    - Akrilik Fast-Food

    - Akrilik Laboratuvar

    - Akrilik Hastane

    - Akrilik Alışveriş Mezkezi

    ve birçok alanlarda kullanılmaktadır.

    Hizmetler
    Tüm Akrilik Projeleri
    Hizmet alanları
    • Akrilik Mutfak Tezgahı – Akrilik Banyo Tezgahı – Akrilik Banko Tezgahı – Akrilik Tasarımlar
    • Ankara
    Adres
    Ulubat Sokak No:57 Siteler
    06140 Ankara
    Türkiye
    +90-3123495866 www.ankaraakrilik.com
      Add SEO element