Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti

Mutfakta bir oturma alanı mı istiyorsunuz? İşte Türkiye’den 12 fotoğraf!

Açık mutfaklar, ev hanımları için özel yaşam alanlarıdır. Mutfak içinde yer alan oturma alanları hem günlük yaşam alanları olması açısından hem de mutfağın dekoratif bir alan olması açısından çok önemlidir.

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