Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti

현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.
Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!
Günümüzde mutfaklar, geçmişe nazaran daha küçük ya da dar bir alana sahip olabiliyorlar. Özellikle şehir hayatını seçenler için, daire planlarında mutfaklar oturma alanlarına oranla daha da küçük.
Açık mutfaklar, ev hanımları için özel yaşam alanlarıdır. Mutfak içinde yer alan oturma alanları hem günlük yaşam alanları olması açısından hem de mutfağın dekoratif bir alan olması açısından çok önemlidir.
Modern mutfak dekorasyonlarında da, klasik tarz mutfaklarda da zamana meydan okuyan ve her zaman popüler olmayı başarabilen mutfak dolabı renk kombinasyonlarının başında pek tabii ki kahverengi ve beyaz birlikteliği geliyor.