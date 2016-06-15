sezgin inşaat-mobilya

Sezgin inşaat 1973'te şahıs firması olarak kuruldu, 1992'de limited şirket olmuştur. Balıkesir ili Edremit ilçesinde kurulmuştur. Şirket kurucu ortakları, Mustafa Yümni Sezgin ve Ayşe Sezgin’dir. Kurulduğu günden bu yana, güvenilir çizgisi, Türkiye çapında standartta kabul gören mühendislik anlayışı ve birikimi ile, pek çok prestijli projeye imza atmıştır. İnşaat teknolojisinin birebir takipçisi olma özelliğini de koruyan Sezgin İnşaat, zamanında tamamlanmış projeleri, müşteri odaklı yaklaşımı, kusursuz imalat ve hizmet kalitesi anlayışı, güçlü organizasyon yapısı ve profesyonel ekibi ile sektörde, aranan niteliğindeki konumu ile yerini almıştır.

Hizmet alanları Balıkesir Adres organize san sit. 2.cad. no:2 kuruçay edremit

10300 Balıkesir

Türkiye

+90-5333376253 www.sezgin.com.tr