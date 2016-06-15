현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
sezgin inşaat-mobilya
İnşaat Şirketleri Balıkesir
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • MERDIVEN, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    MERDIVEN, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    MERDIVEN, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +13
    MERDIVEN
    İÇ KAPI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Pencere & KapılarKapılar Ahşap Beyaz
    İÇ KAPI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Pencere & KapılarKapılar Ahşap Beyaz
    İÇ KAPI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Pencere & KapılarKapılar Ahşap Beyaz
    +4
    İÇ KAPI
    DRESUAR, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya Oturma OdasıDolap & Büfeler Ahşap Beyaz
    DRESUAR
    ÇAMAŞIR ODASI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
    ÇAMAŞIR ODASI
    MUTFAK DOLABI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Bej
    MUTFAK DOLABI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Bej
    MUTFAK DOLABI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Bej
    +36
    MUTFAK DOLABI
    BANYO DOLABI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
    BANYO DOLABI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
    BANYO DOLABI, sezgin inşaat-mobilya sezgin inşaat-mobilya BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
    +7
    BANYO DOLABI
    Sezgin inşaat 1973'te şahıs firması olarak kuruldu, 1992'de limited şirket olmuştur. Balıkesir ili Edremit ilçesinde kurulmuştur. Şirket kurucu ortakları, Mustafa Yümni Sezgin ve Ayşe Sezgin’dir. Kurulduğu günden bu yana, güvenilir çizgisi, Türkiye çapında standartta kabul gören mühendislik anlayışı ve birikimi ile, pek çok prestijli projeye imza atmıştır. İnşaat teknolojisinin birebir takipçisi olma özelliğini de koruyan Sezgin İnşaat, zamanında tamamlanmış projeleri, müşteri odaklı yaklaşımı, kusursuz imalat ve hizmet kalitesi anlayışı, güçlü organizasyon yapısı ve profesyonel ekibi ile sektörde, aranan niteliğindeki konumu ile yerini almıştır.
    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    organize san sit. 2.cad. no:2 kuruçay edremit
    10300 Balıkesir
    Türkiye
    +90-5333376253 www.sezgin.com.tr

    Değerlendirmeler

    UMUT TUNCER
    Profesyonel çözüm ise doğru yerdesiniz .
    neredeyse 4 yıl önce
    Mustafa Akkaş
    Muhteşem!
    yaklaşık 3 yıl önce
    Murat YILDIZ
    Sattıkları ürünler kaliteli. Çalışan personel güleryüzlü ve alakadar.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element