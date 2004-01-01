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UZAY MUTFAK VE MOB.SAN.TIC.LTD.STI.
Mutfak Üreticileri Kocaeli
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

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    • Mimoza, UZAY MUTFAK VE MOB.SAN.TIC.LTD.STI. UZAY MUTFAK VE MOB.SAN.TIC.LTD.STI. MutfakDepo & Kiler Ahşap Beyaz
    Mimoza
    MODERN MUTFAK, UZAY MUTFAK VE MOB.SAN.TIC.LTD.STI. UZAY MUTFAK VE MOB.SAN.TIC.LTD.STI. MutfakDolap & Raflar
    MODERN MUTFAK

    Hazır Mutfak ve Banyo sektörlerinde faaliyet gösteren Uzay Mutfak, Türkiye de Hazır Mutfak ve Banyo dolapları sektöründe "Bir günde teslim" sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiştir. Kuruluşundan bu güne geçen süre içerisinde Türkiye tüketicisine Hazır mutfak ve banyo sektörünün tanıtımında ve kullanımında çok ciddi katkılarda bulunmuş, bu sektörle ilgili birçok yeni yatırımı hayata geçirmiş, tüketicisine üstün teknoloji sunmuş, sektördeki kaliteyi her geçen gün yükseltmiş ve bunların yanı sıra öncü konumunu her zaman korumuştur.

    Bugün 32 satış noktasıyla faaliyet gösteren UZAY MUTFAK, çok değişken koşullara sahip bu sektörde ürün gamını sadece mutfak ve banyo dolapları konusunda sınırlı tutmayı başarmış günlük 30 Takım Mutfak üretim kapasitesine ulaşmıştır. Uzay Mutfak Türkiye de sadece Mutfak ve banyo dolapları üreten 2. büyük Mutfak fabrikası konumundadır. Özellikle Marmara bölgesinde geniş bayi ağına sahip olan Uzay Mutfak her geçen gün yeni bayilikler sayesinde bayi ağını genişletirken, Türkiye tüketicisine kaliteli ürünleri uygun fiyatlara bulabilme şansını sunmaktadır. 2004 yılında Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesindeki 7500 m2 kapalı alana sahip tamamı öz sermayesiyle kurulan yeni fabrikasına taşınmış ve aynı zamanda da makine parkına yeni makineleri ekleyerek üretim kapasitesini arttırmıştır. Kullanmış olduğu hammaddeleri yurt içinde ve yurt dışında, konusunda uzman firmalardan temin etmeye gösterdiği özeni kendi üretiminde de uygulamaktadır. TS EN 14749 standartlarında üretim yapmakta olan Uzay Mutfak TSE kalite belgesine ve aynı zamanda Üretim Yeri Yeterlilik belgesine sahiptir.

    Hizmet alanları
    • İSTANBUL
    • KOCAELİ
    • BURSA
    • BALIKESİR
    • İZMİR
    • KIRKLARELİ
    • LÜLEBURGAZ
    • TEKİRDAĞ
    • ÇERKEZKÖY
    • KOCAELI
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    Adres
    NUR SULTAN NAZARBAYEV
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2627513523 www.uzaymutfak.com

    Değerlendirmeler

    Uğur Mahmut
    Gebze'nin en eski ve köklü firmalarından biri uygun fiyat kaliteli ürün ve hizmet yüksek müşteri memnuniyeti
    4 ay önce
    Hamdi Tüter
    Uzay mutfak ülkede marka bir kurum olduğunu biliyorum girişi ve kapıda karşılama firma tabela eksiği var dışardan zor bulunuyor
    4 ay önce
    Ergun Sahin
    Mobilya sekteründe öncü kuruluş uzay türkiye'de ve dünyada
    7 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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