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Onn Design
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • BAZI BANYO PROJELERİMİZ.. , Onn Design Onn Design Akdeniz Banyo Ahşap Ahşap rengi
    BAZI BANYO PROJELERİMİZ.. , Onn Design Onn Design Akdeniz Banyo Ahşap Bej
    BAZI BANYO PROJELERİMİZ.. , Onn Design Onn Design Akdeniz Banyo Granit Bej
    +19
    BAZI BANYO PROJELERİMİZ..
    Özer Residence, Onn Design Onn Design Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler Granit Bej
    Özer Residence, Onn Design Onn Design Minimalist Banyo Granit Metalik/Gümüş
    Özer Residence, Onn Design Onn Design Minimalist Banyo Ahşap Ahşap rengi
    +11
    Özer Residence

    Dekorasyonda uzmanız!

    Biz özgün mekanlar tasarlayan İzmir kökenli bir tasarım ofisiyiz. Öncelikle işini severek yapan ve sürekli yenilikler peşinde koşan bizler, her aşamada sizler için eksiksiz hizmet vermekteyiz. Sunduğumuz tüm ürün gruplarındaki tasarımlar, uzman kadromuz ile titiz çalışmalar sonunda elde edilir. İç mimarlıkta farklı ölçek ve kategorilerde çalışmalarımız bulunmaktadır. Biz sanatla yaşamı birleştiriyoruz. Sanat ile iç içe yaşama sizleri de bekliyoruz.

    MİSYONUMUZ: Güven,saygı ve samimiyetin ön planda olduğu firmamızda öncelikli amaç; hizmet öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak söz verdiğimiz projeyi tamamlamak. 

    VİZYONUMUZ: Müşteri Memnuniyeti, Güven, Uygun Fiyat Politikası, Kalite

    Türkiye'nin her yanından iç mimari ve dekorasyon projeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Hizmetler
    İç dekorasyon – Tadilat – Yenileme – Banyo Tadilatı – Mutfak Tadilat- Dekorasyon – İç mimari-Zemin yenileme- parke – fayans -seramik – pvc- panjur-tesisat-alçı-boya-alçıpan-gizli ışık- spot ışık
    Hizmet alanları
    Antalya
    Adres
    Demircikara Mah. Paşa Kavakları Cad. No:7/B1 (Sampi kavşağı)
    07060 Antalya
    Türkiye
    +90-5335150467 www.onndesign.com/index.html
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