Saman Evim (Aydınlar Yapı)

Saman Evim karbon içermeyen büyük ölçekli yapıların ticaretini gerçekleştirmektedir. Saman Evim üretim tesisinde saman kullanılarak mükemmel ısı yalıtımı sağlayan taşınabilir paneller üretilir.Saman Evim üst düzey yalıtımlı, yüksek performanslı, düşük enerjili, yenilenebilir doğal kaynaklar ile radyoaktivitesi olmayan sürdürülebilir yapı malzemeleri kullanarak inşa edilmesini sağlar.
- Hizmetler
- Saman duvar
- I kirişler
- anahtar teslim ekolojik evler
- Hizmet alanları
- Manisa
- Adres
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Cumhuriyet Mah. 35 Sok. No:95/2 A
45300 Manisa
Türkiye
+90-5547548062 www.samanevim.com