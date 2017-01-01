deniz avize

1996 yılında aydınlatma sektöründe adım atan DENİZ AVİZE, kalite, sorunsuz hizmeti hedef almış yapısıyla ilk mağazasını Mudanya Yolu üzerinde açarak siz değerli müşterilerine merhaba dedi.

Sizleri karanlıklardan kurtarırken geniş ürün skalasıyla evlerinizin her köşesinde huzurlu ortamlar oluştururken klasik, çağdaş, trend ürünlerimizle sektördeki en son yenilikleri siz değerli Bursalılara sunmaktayız. Bu hizmet yoğunluğu ve sizlerin yoğun ilgisiyle ikinci şubemizi İzmir Yolu üzerinde açtık ve hizmetten yorulmadığımızı ispatladık. Gerek Türkiye’de gerekse yurtdışı, aydınlatma sektöründeki yenilik ve gelişmeleri her iki mağazımızda sizlere sunmaya devam etmekteyiz, edeceğiz……..