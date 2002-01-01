Sümer Mimarlık 2002 yılından bu yana Edremit Körfezi ve çevresinde mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik alanlarında faaliyet göstermektedir.

Tasarım ekibimiz mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık, ve grafik tasarım gibi meslek disiplinlerinden gelen genç ve dinamik takım arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Ayrıca Sümer Mimarlık & Mühendislik; müteahhitlik alanında da konut ihtiyacını karşılamada bölgede etkin rol sahibidir.