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Sümer Mimarlık
Mimarlar Balıkesir
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    • 4 mevsim, Sümer Mimarlık Sümer Mimarlık Modern Evler
    4 mevsim

    Sümer Mimarlık 2002 yılından bu yana Edremit Körfezi ve çevresinde mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik alanlarında faaliyet göstermektedir.

    Tasarım ekibimiz mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık, ve grafik tasarım gibi meslek disiplinlerinden gelen genç ve dinamik takım arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Ayrıca Sümer Mimarlık & Mühendislik; müteahhitlik alanında da konut ihtiyacını karşılamada bölgede etkin rol sahibidir.

    Hizmetler
    Mimari, İç mimari, ve peyzaj mimari
    Hizmet alanları
    Balıkesir / Körfez
    Adres
    10300 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2663732812 sumermimarlik.com
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