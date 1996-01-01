BÜLENT MOBİLYA, Hazır mutfak ve dekorasyon sektöründe 1985 yılındanberi atölye 1996 yılından itibarende showroom olarak deneyimli personeliyle faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir.

Müşteri memnuniyetinin ve ürün kalitesinin birinci sırada yer aldığı BÜLENT MOBİLYA kişiye özel tasarımlarında Avrupa standartlarında üretim kapasitesini yakalamış yerel bir işletmedir.

Firma sahibi BÜLENT TERİM ‘’Bülent Mobilya’’ kriterlerinden ödün vermeden yüksek kalite ,uygun fiyat,ödeme kolaylığı,hızlı üretim,profesyonel montaj ve üretim garantisi anlayışı ile siz değerli müşterileriyle üretim ve sonrasında da sağlam dostluklar kurmayı ilke edinmiş Tenik Lise mezunu eğitimli bir mobilyacıdır. Firmamız ”BEĞENMEK KAYDIYLA” sloganıyla daha uzun yıllar bu sektörde yer almaya devam edecektir.