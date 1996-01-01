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Bülent Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Balıkesir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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    • mutfak, Bülent Mobilya Bülent Mobilya MutfakDolap & Raflar
    mutfak

    BÜLENT MOBİLYA, Hazır mutfak ve dekorasyon sektöründe 1985 yılındanberi atölye 1996 yılından itibarende showroom olarak deneyimli personeliyle faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir.

    Müşteri memnuniyetinin ve ürün kalitesinin birinci sırada yer aldığı BÜLENT MOBİLYA kişiye özel tasarımlarında Avrupa standartlarında üretim kapasitesini yakalamış yerel bir işletmedir.

    Firma sahibi BÜLENT TERİM ‘’Bülent Mobilya’’ kriterlerinden ödün vermeden yüksek kalite ,uygun fiyat,ödeme kolaylığı,hızlı üretim,profesyonel montaj ve üretim garantisi anlayışı ile siz değerli müşterileriyle üretim ve sonrasında da sağlam dostluklar kurmayı ilke edinmiş Tenik Lise mezunu eğitimli bir mobilyacıdır. Firmamız ”BEĞENMEK KAYDIYLA” sloganıyla daha uzun yıllar bu sektörde yer almaya devam edecektir.

    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    Akıncılar Mah. Pancar Sok. Gazi Bulvarı No:3/A
    10010 Balıkesir
    Türkiye
    +90-5322926814 www.bulentmobilya.com

    Değerlendirmeler

    Atilla Karabulut
    neredeyse 2 yıl önce
    Ylmz GUR
    Tarafımdan tasarlanan ve Bülent mobilyanın temiz ve kusursuz işçiliği ile üretilen son derece şık Crossed TV ünitesi...
    9 yıldan fazla önce
    L Sabri OVACIK
    Balıkesir in en başarılı mobilya tasarım ve imalatı
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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