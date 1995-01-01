soyyiğitler inş.tas.nak.ltd.şti.

Soyyiğitler Mobilya&Tasarım 1995 yılında Kocaeli'de ticari hayatına başlayıp mutfak dolabı, banyo dolabı, tv ünitesi, ray dolap, vestiyer, genç odası,yatak odası imalatı yapmaktadır.Dekorasyon alanında duşakabin, laminant parke,fayans,su tesihsatı, compact sistemler gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.Tasarımlarında farklılığa ve yenilikçi özen gösteren Soyyiğitler mobilya, 22 yıllık tecrübe,uzman kadrosu ve kalitesiyle de aranan bir marka olmuştur. Bu kalitenin arkasında tasarımlardaki detaylara verilen önem büyük rol oynamaktadır. Satış sırasında verdiğimiz desteği satış sonrasında da vererek siz değerli dost ve müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Müşteri memnuniyetini daima göz önüne tutarak hizmetlerimizi en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etmekteyiz.