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soyyiğitler inş.tas.nak.ltd.şti.
Mutfak Üreticileri Körfez/Kocaeli
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Değerlendirmeler (3)
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    Soyyiğitler Mobilya&Tasarım 1995 yılında Kocaeli'de ticari hayatına başlayıp mutfak dolabı, banyo dolabı, tv ünitesi, ray dolap, vestiyer, genç odası,yatak odası imalatı yapmaktadır.Dekorasyon alanında  duşakabin, laminant parke,fayans,su tesihsatı, compact sistemler gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.Tasarımlarında farklılığa ve yenilikçi özen gösteren Soyyiğitler mobilya, 22 yıllık tecrübe,uzman kadrosu ve kalitesiyle de aranan bir marka olmuştur. Bu kalitenin arkasında tasarımlardaki detaylara verilen önem  büyük rol oynamaktadır. Satış sırasında verdiğimiz desteği satış sonrasında da vererek siz değerli dost ve müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Müşteri memnuniyetini daima göz önüne tutarak hizmetlerimizi en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etmekteyiz.

    Hizmetler
    ÖZEL İMALAT
    Hizmet alanları
    MUTFAK&BANYO&OFİS ve KÖRFEZ/KOCAELİ
    Adres
    TUGRUL CAD.NO.27/A
    41100 Körfez/Kocaeli
    Türkiye
    +90-2625277857 www.soyyigitler.com

    Değerlendirmeler

    ahmed aga
    7 ay önce
    ahmed aga
    10 ay önce
    Kaplumbağa Ltd
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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