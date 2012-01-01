ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi
Troya, 2011
Muhabbet kuruldu, şarap döküldü, müzik duyuldu ve yolculuk başladı..
İthaka'ya..
Bir başımıza, hep birlikte, düşle..
Kurucular:
Işıl Gökçe
Mustafa Demir
Zeynep Damsarsan
Aslı Kaya Bleta
Ezgi Keskin
Alper Sanlı Hosanlı
Serkan Çetin
İlgi Alanı: Mimarlık Kuramları, Mimari Tasarım
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- uygulama
- 3B görselleştirme
- danışmanlık
- Kontrolörlük
- Hizmet alanları
- Mimarlık ve iç mimarlık
- Adres
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Tunalı Himi Cad. No: 17/1
06660 Ankara
Türkiye
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