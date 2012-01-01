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ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 24Projeler (24) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi Yoğun Bakım ve Yanık Merkezi, ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi Yoğun Bakım ve Yanık Merkezi, ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi Yoğun Bakım ve Yanık Merkezi
    Kaman 75 Yataklı Devlet Hastanesi, ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    Kaman 75 Yataklı Devlet Hastanesi
    ODTÜ Kimya Mühendisliği C Laboratuvarı, ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    ODTÜ Kimya Mühendisliği C Laboratuvarı
    ODTÜ Erdemli Kampusu Beyaz Ev Yurt Yerleşimi, ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    ODTÜ Erdemli Kampusu Beyaz Ev Yurt Yerleşimi
    Kastamonu Devrekani Devlet Hastanesi, ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    Kastamonu Devrekani Devlet Hastanesi
    Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti., ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti., ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi Ticari alanlar
    Uluova İnşaat ve Mak. San. Ltd. Şti.
    Hepsini göster: 24 proje

    ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi


    Troya, 2011

    Muhabbet kuruldu, şarap döküldü, müzik duyuldu ve yolculuk başladı..

    İthaka'ya..

    Bir başımıza, hep birlikte, düşle..

    Kurucular:

    Işıl Gökçe

    Mustafa Demir

    Zeynep Damsarsan

    Aslı Kaya Bleta

    Ezgi Keskin

    Alper Sanlı Hosanlı

    Serkan Çetin

    İlgi Alanı: Mimarlık Kuramları, Mimari Tasarım

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • uygulama
    • 3B görselleştirme
    • danışmanlık
    • Kontrolörlük
    Hizmet alanları
    Mimarlık ve iç mimarlık
    Adres
    Tunalı Himi Cad. No: 17/1
    06660 Ankara
    Türkiye
    +90-3124188707 www.artieksi7.com
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