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Körfez Design Construction Co.
İnşaat Şirketleri Muğla
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Değerlendirmeler (6)
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    Körfez Design Construction Co.
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    Körfez Haritacılık ve İnşaat Ltd.Şti, Körfez Harita Mühendislik Bürosu olarak faaliyetlerine 1982 yılında başlamış olup, 1993 yılında Muğla İli Fethiye İlçesi Atatürk Caddesi Park Sokak 15/2  adresinde organizasyonu limited şirkete dönüştürmüştür.

    Halen Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:155 FETHİYE / MUĞLA adresinde merkez Ofis olarak, Çetin Emeç Bulvarı  8.Cadde 34/4 ANKARA adresinde de şube olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

    Hizmet alanları
    Muğla
    Adres
    Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No 155
    48300 Muğla
    Türkiye
    +90-2526134555 www.korfezhouses.com

    Değerlendirmeler

    Erdem Tozoğlu
    Onlardan birinde oturmak için fırsat bekliyorum,Fethiye’nin en güzel en düzenli konutları 👏
    9 ay önce
    SMC PRODUCTİON HAVADAN GÖRÜNTÜLEME
    Kalitenin fethiyedeki tek adresi
    yaklaşık 3 yıl önce
    HALİME ÖZTÜRK
    Fethiye'nin başarılı inşaat firmalarından biri
    yaklaşık 4 yıl önce
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