Körfez Design Construction Co.

Körfez Haritacılık ve İnşaat Ltd.Şti, Körfez Harita Mühendislik Bürosu olarak faaliyetlerine 1982 yılında başlamış olup, 1993 yılında Muğla İli Fethiye İlçesi Atatürk Caddesi Park Sokak 15/2 adresinde organizasyonu limited şirkete dönüştürmüştür.

Halen Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:155 FETHİYE / MUĞLA adresinde merkez Ofis olarak, Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde 34/4 ANKARA adresinde de şube olarak faaliyetlerine devam etmektedir.