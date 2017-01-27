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Marmaris Yapı
İnşaat Şirketleri Muğla
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Sky Residence , Marmaris Yapı Marmaris Yapı Modern Evler
    Sky Residence , Marmaris Yapı Marmaris Yapı Modern Evler
    Sky Residence , Marmaris Yapı Marmaris Yapı Modern Evler
    +3
    Sky Residence
    Loft Teras, Marmaris Yapı Marmaris Yapı Modern Evler
    Loft Teras
    Teras Park , Marmaris Yapı Marmaris Yapı Modern Evler
    Teras Park

    Marmaris Yapı, Girginçler Turizm A.Ş. ve Muzaffer Özlü ortaklığında, 2008  yılında kurulmuş bir gayrimenkul inşa ve satış şirketidir. Kurulduğu tarihten günümüze, tasarladığı yüksek standartlardaki yapılar ile  inşaat sektöründe kısa zamanda adından sıkça söz ettiren bir firma haline gelmiştir. Gerçekleştirdiği prestijli konut projeleri ile Marmaris'in yenilenen mimarisine artı değerler katan Marmaris Yapı, sunduğu inşaat kalitesiyle yatırımlarını konutta ve ticari olarak değerlendirmek isteyenler için en doğru seçimleri sunmaktadır. Marmaris Yapı "Kalite ve Güven inşa eder" sloganıyla yola çıktığı andan itibaren, taşıdıgı sloganının her anlamda sorumluluğu ve bilinciyle hareket ederek, sektörde saygın bir yer edinmiştir. Yenilikçi ve çağdaş mimari yaklaşımı,yalnız bugün için değil; yıllar sonra da güven ve konforu yaşatabilecek modern, sağlam ve kaliteli yaşam alanları üretmenin peşinde olan Marmaris Yapı, fark yaratan, değere değer katan, seçmesini bilenlerin tercih ettiği bir marka haline gelmenin haklı gururunu taşımaktadır.Yaşam kalitesini artırmak, nitelikli konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Marmaris Yapı, yaşadığımız dünyada sahip olduğumuz en önemli kaynağın  doğa oldugunun bilincinde olup, gelecek nesillerimizin bir avuç yeşile muhtaç kalmaması için doğayla bütünleşen, çevreye duyarlı ve kalite standartlarına uygun yaşam alanları inşa etmektedir.

    Hizmet alanları
    MUĞLA
    Adres
    48700 Muğla
    Türkiye
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