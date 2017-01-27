Marmaris Yapı, Girginçler Turizm A.Ş. ve Muzaffer Özlü ortaklığında, 2008 yılında kurulmuş bir gayrimenkul inşa ve satış şirketidir. Kurulduğu tarihten günümüze, tasarladığı yüksek standartlardaki yapılar ile inşaat sektöründe kısa zamanda adından sıkça söz ettiren bir firma haline gelmiştir. Gerçekleştirdiği prestijli konut projeleri ile Marmaris'in yenilenen mimarisine artı değerler katan Marmaris Yapı, sunduğu inşaat kalitesiyle yatırımlarını konutta ve ticari olarak değerlendirmek isteyenler için en doğru seçimleri sunmaktadır. Marmaris Yapı "Kalite ve Güven inşa eder" sloganıyla yola çıktığı andan itibaren, taşıdıgı sloganının her anlamda sorumluluğu ve bilinciyle hareket ederek, sektörde saygın bir yer edinmiştir. Yenilikçi ve çağdaş mimari yaklaşımı,yalnız bugün için değil; yıllar sonra da güven ve konforu yaşatabilecek modern, sağlam ve kaliteli yaşam alanları üretmenin peşinde olan Marmaris Yapı, fark yaratan, değere değer katan, seçmesini bilenlerin tercih ettiği bir marka haline gelmenin haklı gururunu taşımaktadır.Yaşam kalitesini artırmak, nitelikli konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Marmaris Yapı, yaşadığımız dünyada sahip olduğumuz en önemli kaynağın doğa oldugunun bilincinde olup, gelecek nesillerimizin bir avuç yeşile muhtaç kalmaması için doğayla bütünleşen, çevreye duyarlı ve kalite standartlarına uygun yaşam alanları inşa etmektedir.