Gökmen Mimarlık

Kurulduğu günden itibaren proje ve bina üretiminde ortaya koyduğu kalite anlayışı ve farklı yaklaşımları ile başarılı çalışmalara imza atmış ve Uşak bölgesinde sektörün öncü kuruluşlarından birisi olmuştur.

Profesyonel yaklaşımımız, kalite anlayışımız ve uygulamalardaki titizliğimizle, 2005 yılından itibaren de uşak’taki belli başlı büyük yatırımların hem projelerini hem de uygulamalarını üstlendik. 2006 yılında ürettiğimiz projelerin büyük çoğunluğunu da yüklenici firma olarak uygulayabilir kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Ürettiğimiz proje ve binalarda amacımız 0 doğruluktur. Ve doğrunun proje aşamasında başlaması gerektiğini düşünerek çalışmaktayız. Bu sebeple yüklenicisi olduğumuz işlerde uygulama için her türlü proje ve detay tarafımızca üretilmektedir. Çalışmalarımızı, çalıştıkları alanda her konuya hakim, tecrübeli, dinamik, çalışkan ve sorumlu mühendis ve mimarlardan oluşan güçlü bir yönetici kadro yürütmektedir. Çalışmalarımızda, her aşamada yapılan iş ve kalite kontrolleri ve sürekli iletişim vazgeçilmez bir unsurdur. Bugün ulaştığımız ve her an yükseltmeye çalıştığımız kalite standartlarımız bunun doğal bir sonucudur.

Vizyonumuz

Firmamızın Uşak’ta başladığı çalışmalarını daha da ilerletmek, kalite standartlarını yükseltmek ve iş hacmini genişletmektir. İstihdam yaratmak ve bu yolla Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak bir marka olmayı hedeflemektir..

Misyonumuz

Ürettiğimiz proje ve binalarda; Proje ve uygulamaların doğruluğunu sağlamak ve insan konforuna uygun mekanlar üretmek. Müşteri memnuniyetini önde tutmak ve müşterilerimizin beklentilerine uygun çözümler üretmek Güvenin simgesi olan GÖKMEN MİMARLIK kimliğini her zaman zirvede tutmak.