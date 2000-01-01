Kitchen Sakarya

2000 yılından beri sektörde Kitchen olarak anılan firmamız kalitesini yaptığı işlerle kanıtlamış ,referansları sayesinde zincirleme iş yapıları oluşturmuştur. Her türlü ahşap malzemenin işlendiği firmamızda iş yeri dekorasyonları ve mutfak dolabı imalatı , yapılan işlerde ilk sıralarda bulunmaktadır. Şu an Hasan Tahsin Sk.No:23/A Serdivan SAKARYA adresinde Kitchen isimli galerimizde , imalatını yaptığımız ürünleri sergilemekteyiz.