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PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK
İnşaat Şirketleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Prefabrik Okul, PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev
    Prefabrik Okul
    Tek Katlı Prefabrik Evler, PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Altın Sarısı
    Tek Katlı Prefabrik Evler, PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Kahverengi
    Tek Katlı Prefabrik Evler, PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Pembe
    Tek Katlı Prefabrik Evler
    118 m2 Prefabrik Ev (3+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Zeminler Yönlendirilmiş Yonga Levha Sarı
    118 m2 Prefabrik Ev (3+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Zeminler Yönlendirilmiş Yonga Levha Sarı
    118 m2 Prefabrik Ev (3+1)
    132 m2 İki Katlı Prefabrik Ev (4+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Villa Orta Yoğunlukta Lifli Levha Sarı
    132 m2 İki Katlı Prefabrik Ev (4+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Villa Orta Yoğunlukta Lifli Levha Sarı
    132 m2 İki Katlı Prefabrik Ev (4+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Villa Orta Yoğunlukta Lifli Levha Sarı
    132 m2 İki Katlı Prefabrik Ev (4+1)
    78 m2 Prefabrik Ev (2+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev Orta Yoğunlukta Lifli Levha Pembe
    78 m2 Prefabrik Ev (2+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev Orta Yoğunlukta Lifli Levha Pembe
    78 m2 Prefabrik Ev (2+1)
    73 m2 Prefabrik Ev (2+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Prefabrik ev Orta Yoğunlukta Lifli Levha Yeşil
    73 m2 Prefabrik Ev (2+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK Akdeniz Evler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Yeşil
    73 m2 Prefabrik Ev (2+1)
    Hepsini göster: 9 proje

    KOLAY PREFABRİK bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere Gürcistan, Irak, Etiyopya, Türkmenistan, Libya, Romanya, Rusya, Kıbrıs, İsviçre vb. birçok ülkede projeler gerçekleştirmiş ve başarıyla teslim etmiş deneyimli bir ekibe sahiptir.


    Şirketimizin üretimleri arasında müstakil ve katlı prefabrik evler, hafif çelik evler, yazlıklar, çiftlik evleri, ofis ve şantiye binaları, işçi kampları, sosyal tesisler, oteller, okul, hastane, sağlık ocakları, iş merkezleri, konteyner yapılar, yapısal çelik binalar, çelik

    konstrüksiyon yapılar, depolar, fabrika binaları… vb. bulunmaktadır.


    1987 yılında Prefabrik Sektöründe faaliyet göstermeye başlayan kurucularının sürdürülebilir yenilik anlayışıyla Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında hazır yapılar kurmaya devam eden KOLAY PREFABRİK olarak sizlere de hizmet vermekten onu duyacağız.


    Web sitemizi, kataloglarımızı, planlarımızı ve referanslarımızı inceleyebilirsiniz


    Web Sitemiz

    https://kolayprefabrik.com

    Youtube Kanalımız

    https://www.youtube.com/channel/UCkhNljS4P0hk1COziFBI_yQ/videos

    Prefabrik Evler Kataloğumuz

    https://drive.google.com/file/d/1_B941NRqNOapZP2cgnxjnVyFza3FzJIf/view?usp=sharing

    Prefabrik Evler Plan Kataloğumuz

    https://drive.google.com/file/d/1z5OT5LTfi5bc4xHU3ym8dxBlwEL7QcNB/view?usp=sharing

    Prefabrik Ticari Yapılar Kataloğumuz

    https://drive.google.com/file/d/16L28mmtBz7JzgeVgzPsMmzybL7OvcHuO/view?usp=sharing

    Konteyner Kataloğumuz

    https://drive.google.com/file/d/1yecvl5U7XOv1vHXV1FhQSaD7yPsujCdL/view?usp=sharing

    Hizmetler
    • prefabrik
    • prefabrik evler
    • tek katlı prefabrik evler
    • iki katlı prefabrik evler
    • dubleks prefabrik evler
    • özel tasarım prefabrik ev
    • prefabrik villa
    • prefabrik şantiye binaları
    • prefabrik ofis binaları
    • prefabrik yemekhane binaları
    • prefabrik yatakhane binaları
    • prefabrik wc-duş binaları
    • prefabrik sosyal tesis binaları
    • prefabrik okul
    • prefabrik hastane
    • prefabrik mescit
    • prefabrik deprem evleri
    • konteyner
    • yaşam konteynerleri
    • ofis konteynerleri
    • yemekhane konteyneleri
    • yatakhane konteynerleri
    • wc-duş konteynerleri
    • bileşik konteynerler
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    • préfabriqué
    • prefabricado
    • One Storey Prefabricated Houses
    • Two Storey Prefabricated Houses
    • Three Storey Prefabricated Houses
    • Steel Houses
    • light steel
    • light steel house
    • light steel gauge houses
    • Prefabricated Workplaces
    • Prefabricated Office Buildings
    • Prefabricated Cafeterias
    • Prefabricated Dormitories
    • Prefabricated Wc-Shower Buildings
    • Prefabricated Social Facility Buildings
    • Labor Campuses
    • Construction Campuses
    • Petroleum Campuses
    • Mining Campuses
    • Prefabricated Public Buldings
    • Prefabricated Schools and Kindergarten
    • Prefabricated Hospital
    • Prefabricated Healt Center and Polyclinic
    • Prefabricated Prayer Rooms
    • Prefabricated Earthquake Houses
    • Prefabricated Emergency Units
    • Prefabricated Military Buildings
    • Hepsini göster: 64 hizme
    Hizmet alanları
    tüm dünya ve all over the world
    Adres
    Ofisim İstanbul B Blok K.16 Maltepe
    34846 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5326877816 kolayprefabrik.com/en
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