PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK

KOLAY PREFABRİK bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere Gürcistan, Irak, Etiyopya, Türkmenistan, Libya, Romanya, Rusya, Kıbrıs, İsviçre vb. birçok ülkede projeler gerçekleştirmiş ve başarıyla teslim etmiş deneyimli bir ekibe sahiptir.





Şirketimizin üretimleri arasında müstakil ve katlı prefabrik evler, hafif çelik evler, yazlıklar, çiftlik evleri, ofis ve şantiye binaları, işçi kampları, sosyal tesisler, oteller, okul, hastane, sağlık ocakları, iş merkezleri, konteyner yapılar, yapısal çelik binalar, çelik

konstrüksiyon yapılar, depolar, fabrika binaları… vb. bulunmaktadır.





1987 yılında Prefabrik Sektöründe faaliyet göstermeye başlayan kurucularının sürdürülebilir yenilik anlayışıyla Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında hazır yapılar kurmaya devam eden KOLAY PREFABRİK olarak sizlere de hizmet vermekten onu duyacağız.





Web sitemizi, kataloglarımızı, planlarımızı ve referanslarımızı inceleyebilirsiniz





Web Sitemiz

https://kolayprefabrik.com

Youtube Kanalımız

https://www.youtube.com/channel/UCkhNljS4P0hk1COziFBI_yQ/videos

Prefabrik Evler Kataloğumuz

https://drive.google.com/file/d/1_B941NRqNOapZP2cgnxjnVyFza3FzJIf/view?usp=sharing

Prefabrik Evler Plan Kataloğumuz

https://drive.google.com/file/d/1z5OT5LTfi5bc4xHU3ym8dxBlwEL7QcNB/view?usp=sharing

Prefabrik Ticari Yapılar Kataloğumuz

https://drive.google.com/file/d/16L28mmtBz7JzgeVgzPsMmzybL7OvcHuO/view?usp=sharing

Konteyner Kataloğumuz

https://drive.google.com/file/d/1yecvl5U7XOv1vHXV1FhQSaD7yPsujCdL/view?usp=sharing