PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK

KOLAY PREFABRİK bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere Gürcistan, Irak, Etiyopya, Türkmenistan, Libya, Romanya, Rusya, Kıbrıs, İsviçre vb. birçok ülkede projeler gerçekleştirmiş ve başarıyla teslim etmiş deneyimli bir ekibe sahiptir.
Şirketimizin üretimleri arasında müstakil ve katlı prefabrik evler, hafif çelik evler, yazlıklar, çiftlik evleri, ofis ve şantiye binaları, işçi kampları, sosyal tesisler, oteller, okul, hastane, sağlık ocakları, iş merkezleri, konteyner yapılar, yapısal çelik binalar, çelik
konstrüksiyon yapılar, depolar, fabrika binaları… vb. bulunmaktadır.
1987 yılında Prefabrik Sektöründe faaliyet göstermeye başlayan kurucularının sürdürülebilir yenilik anlayışıyla Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında hazır yapılar kurmaya devam eden KOLAY PREFABRİK olarak sizlere de hizmet vermekten onu duyacağız.
Web sitemizi, kataloglarımızı, planlarımızı ve referanslarımızı inceleyebilirsiniz
Web Sitemiz
Youtube Kanalımız
https://www.youtube.com/channel/UCkhNljS4P0hk1COziFBI_yQ/videos
Prefabrik Evler Kataloğumuz
https://drive.google.com/file/d/1_B941NRqNOapZP2cgnxjnVyFza3FzJIf/view?usp=sharing
Prefabrik Evler Plan Kataloğumuz
https://drive.google.com/file/d/1z5OT5LTfi5bc4xHU3ym8dxBlwEL7QcNB/view?usp=sharing
Prefabrik Ticari Yapılar Kataloğumuz
https://drive.google.com/file/d/16L28mmtBz7JzgeVgzPsMmzybL7OvcHuO/view?usp=sharing
Konteyner Kataloğumuz
https://drive.google.com/file/d/1yecvl5U7XOv1vHXV1FhQSaD7yPsujCdL/view?usp=sharing
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Ofisim İstanbul B Blok K.16 Maltepe
34846 İstanbul, Türkiye
Türkiye
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