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istanbuldekoratiftas
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 5Yeni Fikirler (5)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • Dekoratif Tuğla kaplamalar, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas İç Dekorasyon
    Dekoratif Tuğla kaplamalar, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Müstakil ev
    Dekoratif Tuğla kaplamalar, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas İç Dekorasyon
    +2
    Dekoratif Tuğla kaplamalar
    Tuğla Duvar Kaplamalar, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Ticari alanlar
    Tuğla Duvar Kaplamalar, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Ticari alanlar
    Tuğla Duvar Kaplamalar, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Ticari alanlar
    +5
    Tuğla Duvar Kaplamalar
    Dekoratif Taş Kaplama Water Garden Avm Mars Sinemaları, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Rustik Çalışma Odası Tuğla Pembe
    Dekoratif Taş Kaplama Water Garden Avm Mars Sinemaları, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Rustik Evler Tuğla Kırmızı
    Dekoratif Taş Kaplama Water Garden Avm Mars Sinemaları, istanbuldekoratiftas istanbuldekoratiftas Asyatik Çalışma Odası Tuğla Kırmızı
    +9
    Dekoratif Taş Kaplama Water Garden Avm Mars Sinemaları

    İstanbul Dekoratif Taş olarak ( Kültür Taşı, Kültür Tuğlası, Duvar Panelleri ) satışına ve uygulama hizmetine başlamıştır. Şirketin doğal taşlardan özel bir teknik ile kopyalanmış kalıplarda Brick+ markasıyla dekoratif kaplama taşları üretmektedir. Ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili birçok çalışmayı gerçekleştirmiş olan firmamız, halen yatırım ve AR-GE çalışmalarına devam etmektedir.

    Kaliteli ve kalıcı ürünler üreterek, sektördeki en iyi hizmeti vermek, şirketimizin genel politikasını oluşturmaktadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak, bugün ürünlerimizin kalitesi, dayanıklılığı ve doğallığı dünya standartlarına ulaşmıştır. Ürünlerimizi Türkiye sınırları içinde farklı şehirlere gönderdiğimiz gibi; Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında da; bir çok ülkeye ihraç etmekteyiz.                                                                                                                                                         taş duvar, dekoratif kültür tuğlalalrı, fiber class paneller, dış cephe kaplama

    İstanbul dekoratiftaş firması olarak ,dekoratif tuğla, dekoratif taş, orjinal kesme tuğla, fiber duvar ve tavan karo panellerin üretimi , toptan veya perakende satış yapmaktayız. Bunun yanı sıra ürünlerimizi satarken hem uygulanması için gerekli sarf malzemeleri de yanlarında istenildiği taktirde ekliyoruz ve ayrıca ürünler verildikten sonra usta ve nakliye desteği de sağlıyoruz. Seneler sonra bile bize ürünlerimiz hakkında satışımız hakkında bilgi ve malzeme desteği için tekradan ulaşabilirsiniz. Yıllar sonra bile iş memnuniyetin den dolayı müşterilerimiz ve çevresinden gelen aile dostları ile tekrardan dekor işine oturabiliyoruz. İşimiz ticaret yanında hayatımıza dost katmaktır. İşimizi severek yapmamızın bize kazandırdığı yanlarından biri de sürekli güncel ve moderne uygun ürünler çıkartabilmemiz dir. Dekorasyon işi her sene yeni bir çağ atlıyor , biz de bu modern hayata her sene cıkarttıgımız doğadan gelen orjinal taş , orjinal tuğla dokularıyla ürettiğimiz ürünlerimize sempoze ediyoruz. Ve Doğanın güzelliğini evlerinize , iş yerlerinize , cafelere,restaurantlara,dış cepheye,iç cepheye,bahçe duvarına, hayal edeceğiniz her alana uyguluyoruz. Doğadan evlerinize gelen dekoratif taş , dekoratif tuğla ,orjina tuğla ve duvar ve tavan karo panellerimiz ile süslüyoruz. Siz de sahip olduğunuz alanı bizimle değiştirmek isterseniz eğer lütfen bizimle iletişime geçin .Unutmayın Kalite Asla Tesadüf Değildir. :) Teşekküre Ederiz.

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    • Hepsini göster: 19 hizme
    Hizmet alanları
    • inşaat yapı sektörü
    • dekoratif taşlar
    • doğal taşlar
    • İstanbul
    • Türkiye
    Adres
    istanbul
    34920 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5321629761 www.istanbuldekoratiftas.com
    Yasal mülkiyet

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