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Adem Aksoy İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
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    • İç Mimarlık’ta tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçek ve kategorilerde çalışmalar yapıyoruz. Sanatı, yaşam alanına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz. 

    Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin mekandaki etkisinin bilinciyle ince detaylara önem veriyoruz. Çünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yaratıcı fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. 

    Adem AKSOY İç Mimarlık olarak  yurt içinde ve yurt dışında; konut, ofis, cafe, otel ve hastane gibi mekanların iç mimari projelerinde yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık. Bundan sonra da hedefimiz; geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.

    Hizmetler
    • İç mimari
    • Tasarım
    • Konut
    • Ofis
    • Cafe
    • Hastane
    • İç mekan tasarımı
    Hizmet alanları
    Türkiye ve Yurtdışı ve İstanbul
    Adres
    34040 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323085757 www.instagram.com/ademaksoyicmimarlik
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