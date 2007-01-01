Adesa Mimarlık Ltd. Şti. 2007 yılında, mimari proje konusunda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Yaklaşımımız, işverenin taleplerini teknik ve estetik kriterler doğrultusunda yerine getirip, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak, planlanan bütçe ve süreler içerisinde çağdaş çözümler üretmektir. Faaliyet alanlarımız bir projenin fikir aşamasından, sahadaki uygulamasına kadar olan süreçteki bütün hizmetleri kapsamaktadır;

- Konsept Proje yapılması - İhalelere yönelik Keşif Dosyası hazırlanması - Teknik Şartname oluşturulması (İngilizce ve/veya Türkçe) - Avan, Uygulama ve Detay Projelerinin üretilmesi - Proje disiplinleri arası koordinasyonun sağlanması - Uygulamaya yönelik malzeme araştırması ve metraj yapılması - Dekorasyon Projelerinin ve İmalat Resimlerinin hazırlanması

Deneyimli olduğumuz konular; - Havaalanı yapıları - Konut Kompleksi - 3 ve 4 yıldızlı Otel - Çelik yapılar