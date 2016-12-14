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ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ
Zemin Döşemecileri Denizli
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KAFETERYA, ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ Modern Evler İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KAFETERYA, ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ Modern Evler İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KAFETERYA, ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ Modern Evler İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
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    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KAFETERYA

    ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT LTD. ŞTİ.

    1985 yılından bu yana ahşap sektöründe olan firmamız yaptığı yatırımlar ve sonuçlandırdığı başarılı işlerle sektörünün öncü firmaları arasındaki yerini almıştır.Tüm iç ve dış ahşap dekorasyon ve kerestecilik alanında üretim yapmakta olan firmamız kalifiye personeller ve modern teknoloji ile donatılmıştır. 2.500 m2 kapalı alan 1.500 m2 açık alana yayılmış fabrikasında müşterilerine mükemmeli sunmak için çalışmaktadır.

    Kalitenin ayrıntıya taşınması, kişiye özel isteklerin imalata dönüştürülmesi ve en önemlisi projelerin zamanında teslim edilmesi firmamızın vazgeçilmez prensiplerinden biri olmuştur.

    Firmamız kişilere özel dekorasyonların yanı sıra özellikle otel, fabrika binaları ve toplu konut sektöründe birçok projeyi üstlenmiş ve hepsini başarı ile sonuçlandırmıştır.

    Hizmet alanları
    DENİZLİ ve Denizli
    Adres
    İzmir Asfaltı Üzeri No:118 Gümüşler
    20020 Denizli
    Türkiye
    +90-2583711172 www.cetinbay.com.tr

    Değerlendirmeler

    Sadık Özkan
    4 ay önce
    Hilmi Kemal GÜLER
    Tecrübeli insanların çalıştığı, dürüstlüğü ilke edinmiş bir müessese.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Hüseyin Çoban
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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