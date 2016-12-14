ÇETİNBAY ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT LTD. ŞTİ.

1985 yılından bu yana ahşap sektöründe olan firmamız yaptığı yatırımlar ve sonuçlandırdığı başarılı işlerle sektörünün öncü firmaları arasındaki yerini almıştır.Tüm iç ve dış ahşap dekorasyon ve kerestecilik alanında üretim yapmakta olan firmamız kalifiye personeller ve modern teknoloji ile donatılmıştır. 2.500 m2 kapalı alan 1.500 m2 açık alana yayılmış fabrikasında müşterilerine mükemmeli sunmak için çalışmaktadır.

Kalitenin ayrıntıya taşınması, kişiye özel isteklerin imalata dönüştürülmesi ve en önemlisi projelerin zamanında teslim edilmesi firmamızın vazgeçilmez prensiplerinden biri olmuştur.

Firmamız kişilere özel dekorasyonların yanı sıra özellikle otel, fabrika binaları ve toplu konut sektöründe birçok projeyi üstlenmiş ve hepsini başarı ile sonuçlandırmıştır.