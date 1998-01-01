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AKTİF YAPI TASARIM
Dekoratörler Istanbul
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    20 Yılı aşkın süredir İstanbul bölgesinde inşaat, taahhüt, iç mimari ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren Aktif Yapı Tasarım, kısa süre içerisinde sektörde saygınlığını kazanmıştır. Firmamız 1998 yılı öncesinde de uzun yıllar inşaat ve iç mimari dekorasyon alınınında faaliyetlerde bulunmuştur. Firmamız Kaliteli işçilik ve malzeme ile en iyi ürün veya ürün grupları oluşturmaktadır.AKTİF YAPI İÇ DEKORASYON; 1998 yılında istanbul'da inşaat ve iç mimari dekorasyon alanında faaliyetlerine başlamıştır. Kısa süre içerisinde sektöründe saygınlığını kazanan firmamız 1998 yılı öncesinde de değişik illerde uzun yıllar inşaat ve iç mimari dekorasyon alınınında faaliyetlerde bulunmuştur.

    Hizmetler
    Mimari projeler iç ve dış mekan tasarımları
    Hizmet alanları
    • iş merkezleri ofis katlar villa konut daire tasarımları
    • istanbul
    Adres
    34710 Istanbul
    Türkiye
    +90-5327654125
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