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selin tomruk evleri
İnşaat Şirketleri Kocaeli
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    ahşap ev

    Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anlayışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratarak çevremize hizmet sunmaktayız. 

            Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım ruhu ile teknolojik gelişmelere göre kendimizi yeniliyor; siz değerli müşterilerimiz ve bölgemizin gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz.  SELİN TOMRUK EVLERİ  olarak, taahhüt ettiğimiz işlerde sözleşme şartlarını tam ve zamanında yerine getirmemiz ile müşterilerimiz tarafından tercih edilen firma haline gelmiş bulunmaktayız.         Müşteri şartlarının yerine getirilmesi için sektördeki teknolojik yenilikleri yakından takip ediyoruz ve teknik kadromuzun sürekli gelişimi için eğitim faaliyetlerini eksiksiz olarak gerçekleştiriyoruz.       

      Sektörde edindiğimiz konumu korumak ve daha iyiye doğru geliştirmek için çalışmalarımızı toplam kalite yönetimi üzerine yoğunlaştırdığımız firmamızın öncelikli hedefi; yönetim sistemlerinin entegrasyonu ve Toplam kalite bilincinin firma bünyesinde benimsenerek yerleşik hale gelmesidir. www.selintomrukevleri.com

    Hizmet alanları
    Kocaeli ve Gebze
    Adres
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5355089864 selintomrukevleri.com
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