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Meteor Mimarlık &amp; Tasarım
Mimarlar Eskişehir, Türkiye
Genel Bakış 28Projeler (28) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • VİLLA KUVARS, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Villa Demirli Beton Beyaz
    VİLLA KUVARS, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Villa Demirli Beton Beyaz
    VİLLA KUVARS, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Villa Demirli Beton Beyaz
    +15
    VİLLA KUVARS
    OTEL | TESİS, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Klasik Sergi Alanları
    OTEL | TESİS, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Klasik Sergi Alanları
    OTEL | TESİS, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Klasik Sergi Alanları
    +25
    OTEL | TESİS
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | KONTEYNER EV, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Endüstriyel Evler Metal
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | KONTEYNER EV, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Endüstriyel Evler
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | KONTEYNER EV, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Endüstriyel Evler
    +16
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | KONTEYNER EV
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | VİLLA, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Villa
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | VİLLA, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Villa
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | VİLLA, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Villa
    +3
    TINY HOUSE | KÜÇÜK EV | VİLLA
    DİŞ HEKİMİ / PEDODONTİ KLİNİĞİ, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Ticari alanlar
    DİŞ HEKİMİ / PEDODONTİ KLİNİĞİ, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Ticari alanlar
    DİŞ HEKİMİ / PEDODONTİ KLİNİĞİ, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Ticari alanlar
    +11
    DİŞ HEKİMİ / PEDODONTİ KLİNİĞİ
    MSC TÜRKİYE OFİSİ, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Ticari alanlar
    MSC TÜRKİYE OFİSİ, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Ticari alanlar
    MSC TÜRKİYE OFİSİ, Meteor Mimarlık & Tasarım Meteor Mimarlık & Tasarım Ticari alanlar
    +3
    MSC TÜRKİYE OFİSİ
    Hepsini göster: 28 proje

    Mimari, içmimari ve endüstriyel tasarım proje geliştirme. Architecture, interior architecture, industrial desing project development.

    Hizmetler
    Mimarlık | İçmimarlık | Endüstriyel Tasarım​ – Architecture | Interior Architecture | Industrial Design
    Hizmet alanları
    • Mimarlık | İçmimarlık | Endüstriyel Tasarım​ – Architecture | Interior Architecture | Industrial Design
    • Eskişehir
    • Türkiye
    Adres
    Kar
    26140 Eskişehir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5321348780 www.meteormimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Meteor Mimarlık ve Tasarım

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