Humay İndeco

Sizin için düşünüyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Sizin için düşünüyor, tasarlıyor, uyguluyoruz. Sloganı ile 2008 Yılında, hayallerdeki yaşam alanlarını hayata geçirmek üzere kurulduk, bir çok devlet kurumu projesi yanı sıra pek çok özel müşterimizin yaşam alanlarına imzamızı attık. Ekonomik, ergonomik, fonksiyonel tasarımlar üzerinde yürüdük, müşterilerimizden alınan psikolojik etkenleri, tasarımlara yansıtarak tasarımın hikayesini kurguladık. Hedefimiz, geçmişten gelen birikim ve hayal gücünün sınırsızlığını projelerimizde yaşamak ve yaşatmak. We think for you, we are designing and implementing. In 2008, we established habitats in order to realize their dreams. Many government agencies, as well as many special projects our customers we put our signature to the living space. Walked on ergonemic, economic and functional design, Psychological factors have received from our customer, we have fictionalized the story of the design reflecting the design. Our goal is to live the immensity of the experience and imagination of our projects from the past and cherish.

HAYAL ETTİKLERİNİZ ÇİZGİLERİMİZDE, ÇİZGİLERİMİZ MEKANLARDA...

'' İçmimarlık; insanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla belirlenmiş mekanların pratik estetik ve sembolik işlev açılarından ele alan, insanların fiziksel ve ruhsal özelliklerine ve eylemlerine uygun olarak mekanları biçimlendiren bir meslek alanıdır. ''