현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Kraf&amp;Co.
Tasarımcılar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • A&E , Kraf&Co. Kraf&Co.
    A&E , Kraf&Co. Kraf&Co.
    A&E , Kraf&Co. Kraf&Co.
    +7
    A&E
    ALMDR - Head Quarter, Kraf&Co. Kraf&Co.
    ALMDR - Head Quarter, Kraf&Co. Kraf&Co.
    ALMDR - Head Quarter, Kraf&Co. Kraf&Co.
    +2
    ALMDR - Head Quarter
    Ankara - Bilkent Villa, Kraf&Co. Kraf&Co. Gri
    Ankara - Bilkent Villa, Kraf&Co. Kraf&Co.
    Ankara - Bilkent Villa, Kraf&Co. Kraf&Co.
    Ankara - Bilkent Villa
    İncek Park Evleri Örnek Daire, Kraf&Co. Kraf&Co.
    İncek Park Evleri Örnek Daire, Kraf&Co. Kraf&Co.
    İncek Park Evleri Örnek Daire, Kraf&Co. Kraf&Co.
    +5
    İncek Park Evleri Örnek Daire

    Kraf&Co. olarak, grafik tasarım ve iç mimarlık konusunda uzmanlaşmış bir tasarım ofisiyiz. Görsel medya ve mekansal çözümler konusundaki iddiamız ile iletişim sanatı ve iç mimariye kreatif ve stratejik bakış açısıyla yaklaşarak müşterilerimizin öne çıkmasını sağlıyoruz.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • grafik tasarım
    • Endüstriyel tasarım
    • Multimedya
    Hizmet alanları
    global
    Şirket ödülleri
    • International Design Awards 2013 MANSİYON ÖDÜLÜ, Kraf&Co. KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
    • International Design Awards 2013 GÜMÜŞ ÖDÜLÜ, PAPERBOARD
    • International Design Awards 2013 ALTIN ÖDÜLÜ, MOBİL UYGULAMA
    Adres
    Mahatma Gandhi Caddesi 19/9 G.O.P. / Çankaya / Ankara
    06700 Ankara
    Türkiye
    www.kraf.co
      Add SEO element