Kraf&Co. olarak, grafik tasarım ve iç mimarlık konusunda uzmanlaşmış bir tasarım ofisiyiz. Görsel medya ve mekansal çözümler konusundaki iddiamız ile iletişim sanatı ve iç mimariye kreatif ve stratejik bakış açısıyla yaklaşarak müşterilerimizin öne çıkmasını sağlıyoruz.
- Hizmetler
- iç mimarlık
- grafik tasarım
- Endüstriyel tasarım
- Multimedya
- Hizmet alanları
- global
- Şirket ödülleri
- International Design Awards 2013 MANSİYON ÖDÜLÜ, Kraf&Co. KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
- International Design Awards 2013 GÜMÜŞ ÖDÜLÜ, PAPERBOARD
- International Design Awards 2013 ALTIN ÖDÜLÜ, MOBİL UYGULAMA
- Adres
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Mahatma Gandhi Caddesi 19/9 G.O.P. / Çankaya / Ankara
06700 Ankara
Türkiye
www.kraf.co