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DERYAATICI FOTOĞRAF
Fotoğrafçılar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ofis _AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK/ Dijital Garaj , DERYAATICI FOTOĞRAF DERYAATICI FOTOĞRAF Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Yeşil
    Ofis _AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK/ Dijital Garaj , DERYAATICI FOTOĞRAF DERYAATICI FOTOĞRAF Ofis Alanları & Mağazalar Cam Gri
    Ofis _AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK/ Dijital Garaj , DERYAATICI FOTOĞRAF DERYAATICI FOTOĞRAF Ofis Alanları & Mağazalar Cam Yeşil
    +2
    Ofis _AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK/ Dijital Garaj

    DERYAATICI FOTOĞRAF; 

    Çalışmalarında fotoğrafik gerçeklikten yola çıkarak , aldığı akademik fotoğraf eğitimi ile ürün ve projelerin tasarım özelliklerini imaj ve reklam karelerine çevirmekte;

    projeye dönüştürdüğü çekimlerini, öncesi hazırlıklar ve gerekli teknik profesyonel ekipman kadrosu ile marka ve tasarımları, uluslararası boyutta fotoğraf etiğine uygun çekimleri ile anlatmaktadır.

    “Her tasarım doğru fotoğrafik bir dil ile anlatılmalıdır. “ fikrinden yola çıkarak ;

    reklam fotoğrafı,

    mimari fotoğraf,

    proje ve reklam filmi çalışmalarını

    Mimari,tekstil-sanayi, yat sanayi, mermer, mobilya, aydınlatma, inşaat, iplik, deri, yiyecek-içecek sektörlerinde devam ettirmekte profesyonel fotoğraf hizmeti vermektedir.

    -ARCHITECT@WORK TURKIYE| Mimari ve su 2016 Uluslar arası mimarlık fuarının Turkıye fuarı ayağında Profesyonel Fotoğraf Partnerliğini üstlendik.

    -AVIVASA Dijital Garaj   Mimari fotoğraf projemiz;2016-2017 archello.com,officesnapshot.com,architectmagazine.com,architizer.com,vbenzeri.com,yenibiris.com mecralarında mimarlık ofisinin reklam projesi oldu.

    -MEYER GRUP Meyer Object's 2016 ürün ve reklam çekimi. 2016 tasarım dergisi,elledecorationtr,Maison Française tr,condenasttravellertr,alldecor, reklam kampanyasında kullanıldı.

    -RAPSELFURNITURE 2017 mobilya çekimlerini yaptık..

    -Modulyss halı mimari ve ürün proje çekimlerini  5 yıldır yapmaktayız.

      ISUZU .Şekerpınar, A BANK .Kozyatağı....

    REFERANSLARIMIZ

    YALIN TAN PARTNERS DESIGN SOLUTIONS / Nişantaşı,İstanbul

    ARCHITECTATWORK  /Türkiye,

    TEAMFORES MİMARLIK  / İstanbul 

    ZORLU PLAZA 199 SPOR SALONU/ İstanbul

    AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK Dijitalgaraj ,

    HONDA DRD Motorbike / Ataşehir,

    SODEXO TURKIYE  / istanbul

    VACAVACA  DERİ / Almanya 

    RAMADA ASIA OTEL / İstanbul 

    CROWNE PLAZA ASIA HOTEL /Kurtköy,İstanbul

    RIXOS PERA HOTEL / Beyoğlu,İstanbul 

    CELALAĞA KONAĞI HOTEL / Aksaray, İstanbul

    HISAR INTERCONTINENTAL HOSPITAL /Ümraniye, İstanbul

    MEDIKAR HOSPITAL / Karabük

    NİL ULGEN EVİ / Caddebostan,İstanbul

    MURAT SÜTER EVİ / Çubuklu Vadi,İstanbul

    MURAT SÜTER OFİS / Beyoğlu ,İstanbul

    ERTAN HUKUK OFİSİ / Maltepe,İstanbul

    ERTEKİN ELEKTRİK OFİSİ / Kağıthane,İstanbul

    GANDA İNŞAAT OFİS / Tripoli,Libya

    2K DENİZCİLİK OFİSİ / Dragos,İstanbul

    ARKEMA KİMYA OFİSİ / Mecidiyeköy,İstanbul

    AK İNŞAAT OFİSİ / Altunizade,İstanbul 

    VAPIANO / Suadiye,İstanbul

    PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ / Trabzon

    SİMİT MOLASI / Beşiktaş,İstanbul 

    İSTANBUL AĞAÇ AŞ. / Alibeyköy,İstanbul

    IBB AVRUPA PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ / Mecidiyeköy,İstanbul

    GOLD FILM / Levent,İstanbul 

    TIME ILETIŞIM / Ataşehir,İstanbul  LUSH KOZMETIK / Caddebostan,İstanbul  BAMBİNO SAĞLIK GEREÇLERİ / Çekmeköy,İstanbul  PO AŞ.  BP AŞ. SCHLAFHORST OERLIKON TEXTILE / Mecidiyeköy,İstanbul ORMO İPLİK / NAKO / Kağıthane,İstanbul MILIMETRIC MAĞAZA / İstinyepark,Akmerkez,Kanyon,İstanbul CANGURIONE DERİ / Ümraniye,İstanbul GENCO DERİ / Beylerbeyi,İstanbul PAPATYA LINGERIE / Ümraniye,İstanbul   VIAPORT AVM / Kurtköy,İstanbul CAPITOL AVM / Altunizade,İstanbul SARKUYSAN İŞ MERKEZİ / Altunizade,İstanbul MASSHATTAN / Levent,İstanbul KARAT İSTANBUL / Sancaktepe,İstanbul

    RAPSEL Furniture   /Türkiye,

    ISUZU   / Şekerpınar ,Gebze

    A BANK  / Kozyatağı, İstanbul

    ARCHITECTATWORK  /Türkiye,

    HONDA DRD Motorbike / Ataşehir, İstanbul

    BAŞBAKANLIK AFAD MERKEZİ / Ankara

    ALPAIR  / Eskişehir

    YILDIRIMÖZDEMİR HAIR / Levent,İstanbul

    YILDIZ HOLDİNG OFİS /Palladium,İstanbul

    ZORLU PLAZA 199 SPOR SALONU/ İstanbul

    MİAPLAST /Nişantaşı, İstanbul 

    KITCHENCREATES / Suadiye ,İstanbul

    COTTONANDOLIVE / İngiltere

    MEYER GRUP Meyer Object's / Ataşehir,İstanbul

    KREON AYDINLATMA / Çekmeköy,İstanbul

    ÇELİK İNŞAAT / İstanbul

    AE MİMARLIK İNŞAAT / Kozyatağı,İstanbul

    UNİGO OYUN HALILARI  / Kayışdağı,İstanbul

    TEAMFORES MİMARLIK  / İstanbul

    AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK Dijitalgaraj / İstanbul

    SODEXO TURKIYE  / istanbul

    A MIMARLIK İNŞAAT / Acıbadem,İstanbul  

    KEMAL TEPRETOĞULLARI  / Acıbadem,İstanbul

    YILDIZ ENTEGRE GENEL MÜDÜRLÜK  / Kartepe,İzmit

    JOHNSON & JOHNSON  / Kavacık ,İstanbul

    KÜTÜK MERMER / Altunizade,İstanbul

    TEKNOSA AKADEMİ / Maltepe,İstanbul

    U.S.POLO / Beyoğlu,Brandium avm,İstanbul

    MILIMETRIC / Çağlayan,İstanbul  

    GANDA İNŞ.DIŞ TİC. VE DANIŞMANLIK / Koşuyolu,İstanbul

    UNİGEN YAPI MALZEMELERİ / Kayışdağı,İstanbul

    TUNA OFİS MOBİLYALARI / Altunizade,İstanbul MÜZE MOBİLYA / Çağlayan,İstanbul

    DATA HİDROLİK MAKİNALARI / Tuzla,İstanbul

    ÇİZGİ YAT / Tuzla,İstanbul

    İNTERVO DIŞ TİC. / Akmerkez,İstanbul  

    Derya ATICI   Fotoğraf Sanatçısı  Kurucu

    Tasarımcı Kurucu Ortak2001 yılında Kocaeli Üniversitesinde  Ön Lisans eğitimini  tamamladı. 2006 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde tamamladı.    Katıldığı sergiler:   2015/ Aktüel arkeoloji Dergisi-  'Anadoluyu Keşfetme Zamanı' 2013/ TUREB –‘Türkiye’de Rüzgar ‘Konulu yarışma 2011 /Aktüel arkeoloji Dergisi-  Troya kategorisi ‘Luvi Kent Kapısı’ 2008 /Haliç Üniversitesi-‘Kent ve İnsan’ konulu yarışma 2007/Konya vergi dairesi ‘Vergi ‘konulu yarışma 2006/Özel Pera Müzesi- Marmara Üniversitesi Karma Sergisi ‘Görme engelli çocuklar’ 2006/Haliç Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ‘Dijital Görüntü işlem’ karma sergisi 2004/Gronsfort Genç Bakış   Profesyonel mimari fotoğraf , Tanıtım fotoğrafı Reklam fotoğrafı   Reklam filmi çalışmalarını halen çeşitli alanlardaki firmalar ile sürdürmekte, Kurum ve firmalar için, fotoğraf eğitimi seminerleri vermekte. D.A.

    Tarık KORKMAZ  İç Mimar ,Tasarımcı Kurucu Ortak

    2010 yılında AIAS 'Uluslararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Fakülteleri Birliği Uluslararası Diploma Birinciliği ile Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Tamamladı.   Aldığı Ödüller; 2008 / MOSDER Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği IV. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Aksesuar Katagorisi 2.lik ödülü. 2010 / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi       AIAS Diploma Birinciliği. AIAS 'Uluslararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Fakülteleri Birliği Uluslararası Diploma Birinciliği. 2011 /İstanbul Mobilya Fuarı Genç Tasarımcılar Fuar   Standı Birinciliği   2010 yılından buyana Özel sektörde Tasarımcı ve içmimar olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2013 yılında temellerini attığı Rectangle Studio ofisinde tasarımcı mimar kimliğiyle butik tasarımlarını üretmektedir. T.K www.rectanglestudio.com

    Hizmetler
    • Reklam fotoğrafı
    • Mimari fotoğraf
    • profesyonel fotoğraf hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Reklam fotoğrafı
    • mimari fotoğraf
    • tanıtım
    • endüstriyel fotoğraf çekimleri.Konsept
    • styling
    • fotoğraf çekimi.
    Şirket ödülleri
    2015/ Aktüel arkeoloji Dergisi- 'Anadoluyu Keşfetme Zamanı' 2013/ TUREB –‘Türkiye’de Rüzgar ‘Konulu yarışma 2011 /Aktüel arkeoloji Dergisi- Troya kategorisi ‘Luvi Kent Kapısı’ 2008 /Haliç Üniversitesi-‘Kent ve İnsan’ konulu yarışma 2007/Konya vergi dairesi ‘Vergi ‘konulu yarışma 2006/Özel Pera Müzesi- Marmara Üniversitesi Karma Sergisi ‘Görme engelli çocuklar’ 2006/Haliç Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ‘Dijital Görüntü işlem’ karma sergisi 2004/Gronsfort Genç Bakış
    Adres
    Murat resi mah. payanda sok 17/ A Bağlarbaşı Üskudar /İSTANBUL
    34664 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163436820 www.deryaatici.com
    Yasal mülkiyet

    DERYAATICI FOTOĞRAF Marka ismi dahilinde yapmış olduğumuz reklam,mimari
    ve kısa film çekimi çalışmalarında ,üretmiş olduğumuz fotoğraf veya benzeri görseller5846 Sayılı Fikir ve Sanatlar Eserleri Kanunu gereğince fotoğrafı çeken fotoğrafçıya ait olduğu,bu nedenle eser niteliği taşıyan fotoğrafların umuma arz edilmesi,değiştirilmesi,işlenmesi,çoğaltılması,yayılması,temsil edilmesi,yayınlanması veya internet üzerinden iletilmesi için 5846 sayılı kanun gereğince eser sahibi fotoğrafçının  yazılı izninin gerekmektedir.

    Saygılarımızla

    Derya ATICI

    Değerlendirmeler

    Tarik Korkmaz
    5 yıldan fazla önce
    Cengizhan Karadağlar
    İyi
    3 yıldan fazla önce
    Yavuz sultan selim
    Iyi
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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