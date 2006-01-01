DERYAATICI FOTOĞRAF;
Çalışmalarında fotoğrafik gerçeklikten yola çıkarak , aldığı akademik fotoğraf eğitimi ile ürün ve projelerin tasarım özelliklerini imaj ve reklam karelerine çevirmekte;
projeye dönüştürdüğü çekimlerini, öncesi hazırlıklar ve gerekli teknik profesyonel ekipman kadrosu ile marka ve tasarımları, uluslararası boyutta fotoğraf etiğine uygun çekimleri ile anlatmaktadır.
“Her tasarım doğru fotoğrafik bir dil ile anlatılmalıdır. “ fikrinden yola çıkarak ;
reklam fotoğrafı,
mimari fotoğraf,
proje ve reklam filmi çalışmalarını
Mimari,tekstil-sanayi, yat sanayi, mermer, mobilya, aydınlatma, inşaat, iplik, deri, yiyecek-içecek sektörlerinde devam ettirmekte profesyonel fotoğraf hizmeti vermektedir.
-ARCHITECT@WORK TURKIYE| Mimari ve su 2016 Uluslar arası mimarlık fuarının Turkıye fuarı ayağında Profesyonel Fotoğraf Partnerliğini üstlendik.
-AVIVASA Dijital Garaj Mimari fotoğraf projemiz;2016-2017 archello.com,officesnapshot.com,architectmagazine.com,architizer.com,vbenzeri.com,yenibiris.com mecralarında mimarlık ofisinin reklam projesi oldu.
-MEYER GRUP Meyer Object's 2016 ürün ve reklam çekimi. 2016 tasarım dergisi,elledecorationtr,Maison Française tr,condenasttravellertr,alldecor, reklam kampanyasında kullanıldı.
-RAPSELFURNITURE 2017 mobilya çekimlerini yaptık..
-Modulyss halı mimari ve ürün proje çekimlerini 5 yıldır yapmaktayız.
ISUZU .Şekerpınar, A BANK .Kozyatağı....
REFERANSLARIMIZ
YALIN TAN PARTNERS DESIGN SOLUTIONS / Nişantaşı,İstanbul
ARCHITECTATWORK /Türkiye,
TEAMFORES MİMARLIK / İstanbul
ZORLU PLAZA 199 SPOR SALONU/ İstanbul
AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK Dijitalgaraj ,
HONDA DRD Motorbike / Ataşehir,
SODEXO TURKIYE / istanbul
VACAVACA DERİ / Almanya
RAMADA ASIA OTEL / İstanbul
CROWNE PLAZA ASIA HOTEL /Kurtköy,İstanbul
RIXOS PERA HOTEL / Beyoğlu,İstanbul
CELALAĞA KONAĞI HOTEL / Aksaray, İstanbul
HISAR INTERCONTINENTAL HOSPITAL /Ümraniye, İstanbul
MEDIKAR HOSPITAL / Karabük
NİL ULGEN EVİ / Caddebostan,İstanbul
MURAT SÜTER EVİ / Çubuklu Vadi,İstanbul
MURAT SÜTER OFİS / Beyoğlu ,İstanbul
ERTAN HUKUK OFİSİ / Maltepe,İstanbul
ERTEKİN ELEKTRİK OFİSİ / Kağıthane,İstanbul
GANDA İNŞAAT OFİS / Tripoli,Libya
2K DENİZCİLİK OFİSİ / Dragos,İstanbul
ARKEMA KİMYA OFİSİ / Mecidiyeköy,İstanbul
AK İNŞAAT OFİSİ / Altunizade,İstanbul
VAPIANO / Suadiye,İstanbul
PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ / Trabzon
SİMİT MOLASI / Beşiktaş,İstanbul
İSTANBUL AĞAÇ AŞ. / Alibeyköy,İstanbul
IBB AVRUPA PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ / Mecidiyeköy,İstanbul
GOLD FILM / Levent,İstanbul
TIME ILETIŞIM / Ataşehir,İstanbul LUSH KOZMETIK / Caddebostan,İstanbul BAMBİNO SAĞLIK GEREÇLERİ / Çekmeköy,İstanbul PO AŞ. BP AŞ. SCHLAFHORST OERLIKON TEXTILE / Mecidiyeköy,İstanbul ORMO İPLİK / NAKO / Kağıthane,İstanbul MILIMETRIC MAĞAZA / İstinyepark,Akmerkez,Kanyon,İstanbul CANGURIONE DERİ / Ümraniye,İstanbul GENCO DERİ / Beylerbeyi,İstanbul PAPATYA LINGERIE / Ümraniye,İstanbul VIAPORT AVM / Kurtköy,İstanbul CAPITOL AVM / Altunizade,İstanbul SARKUYSAN İŞ MERKEZİ / Altunizade,İstanbul MASSHATTAN / Levent,İstanbul KARAT İSTANBUL / Sancaktepe,İstanbul
RAPSEL Furniture /Türkiye,
ISUZU / Şekerpınar ,Gebze
A BANK / Kozyatağı, İstanbul
ARCHITECTATWORK /Türkiye,
HONDA DRD Motorbike / Ataşehir, İstanbul
BAŞBAKANLIK AFAD MERKEZİ / Ankara
ALPAIR / Eskişehir
YILDIRIMÖZDEMİR HAIR / Levent,İstanbul
YILDIZ HOLDİNG OFİS /Palladium,İstanbul
ZORLU PLAZA 199 SPOR SALONU/ İstanbul
MİAPLAST /Nişantaşı, İstanbul
KITCHENCREATES / Suadiye ,İstanbul
COTTONANDOLIVE / İngiltere
MEYER GRUP Meyer Object's / Ataşehir,İstanbul
KREON AYDINLATMA / Çekmeköy,İstanbul
ÇELİK İNŞAAT / İstanbul
AE MİMARLIK İNŞAAT / Kozyatağı,İstanbul
UNİGO OYUN HALILARI / Kayışdağı,İstanbul
TEAMFORES MİMARLIK / İstanbul
AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK Dijitalgaraj / İstanbul
SODEXO TURKIYE / istanbul
A MIMARLIK İNŞAAT / Acıbadem,İstanbul
KEMAL TEPRETOĞULLARI / Acıbadem,İstanbul
YILDIZ ENTEGRE GENEL MÜDÜRLÜK / Kartepe,İzmit
JOHNSON & JOHNSON / Kavacık ,İstanbul
KÜTÜK MERMER / Altunizade,İstanbul
TEKNOSA AKADEMİ / Maltepe,İstanbul
U.S.POLO / Beyoğlu,Brandium avm,İstanbul
MILIMETRIC / Çağlayan,İstanbul
GANDA İNŞ.DIŞ TİC. VE DANIŞMANLIK / Koşuyolu,İstanbul
UNİGEN YAPI MALZEMELERİ / Kayışdağı,İstanbul
TUNA OFİS MOBİLYALARI / Altunizade,İstanbul MÜZE MOBİLYA / Çağlayan,İstanbul
DATA HİDROLİK MAKİNALARI / Tuzla,İstanbul
ÇİZGİ YAT / Tuzla,İstanbul
İNTERVO DIŞ TİC. / Akmerkez,İstanbul
Derya ATICI Fotoğraf Sanatçısı Kurucu
Tasarımcı Kurucu Ortak2001 yılında Kocaeli Üniversitesinde Ön Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde tamamladı. Katıldığı sergiler: 2015/ Aktüel arkeoloji Dergisi- 'Anadoluyu Keşfetme Zamanı' 2013/ TUREB –‘Türkiye’de Rüzgar ‘Konulu yarışma 2011 /Aktüel arkeoloji Dergisi- Troya kategorisi ‘Luvi Kent Kapısı’ 2008 /Haliç Üniversitesi-‘Kent ve İnsan’ konulu yarışma 2007/Konya vergi dairesi ‘Vergi ‘konulu yarışma 2006/Özel Pera Müzesi- Marmara Üniversitesi Karma Sergisi ‘Görme engelli çocuklar’ 2006/Haliç Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ‘Dijital Görüntü işlem’ karma sergisi 2004/Gronsfort Genç Bakış Profesyonel mimari fotoğraf , Tanıtım fotoğrafı Reklam fotoğrafı Reklam filmi çalışmalarını halen çeşitli alanlardaki firmalar ile sürdürmekte, Kurum ve firmalar için, fotoğraf eğitimi seminerleri vermekte. D.A.
Tarık KORKMAZ İç Mimar ,Tasarımcı Kurucu Ortak
2010 yılında AIAS 'Uluslararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Fakülteleri Birliği Uluslararası Diploma Birinciliği ile Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Tamamladı. Aldığı Ödüller; 2008 / MOSDER Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği IV. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Aksesuar Katagorisi 2.lik ödülü. 2010 / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi AIAS Diploma Birinciliği. AIAS 'Uluslararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Fakülteleri Birliği Uluslararası Diploma Birinciliği. 2011 /İstanbul Mobilya Fuarı Genç Tasarımcılar Fuar Standı Birinciliği 2010 yılından buyana Özel sektörde Tasarımcı ve içmimar olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2013 yılında temellerini attığı Rectangle Studio ofisinde tasarımcı mimar kimliğiyle butik tasarımlarını üretmektedir. T.K www.rectanglestudio.com
- Hizmetler
- Reklam fotoğrafı
- Mimari fotoğraf
- profesyonel fotoğraf hizmetleri
- Hizmet alanları
- Reklam fotoğrafı
- mimari fotoğraf
- tanıtım
- endüstriyel fotoğraf çekimleri.Konsept
- styling
- fotoğraf çekimi.
- Şirket ödülleri
- 2015/ Aktüel arkeoloji Dergisi- 'Anadoluyu Keşfetme Zamanı' 2013/ TUREB –‘Türkiye’de Rüzgar ‘Konulu yarışma 2011 /Aktüel arkeoloji Dergisi- Troya kategorisi ‘Luvi Kent Kapısı’ 2008 /Haliç Üniversitesi-‘Kent ve İnsan’ konulu yarışma 2007/Konya vergi dairesi ‘Vergi ‘konulu yarışma 2006/Özel Pera Müzesi- Marmara Üniversitesi Karma Sergisi ‘Görme engelli çocuklar’ 2006/Haliç Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ‘Dijital Görüntü işlem’ karma sergisi 2004/Gronsfort Genç Bakış
- Adres
-
Murat resi mah. payanda sok 17/ A Bağlarbaşı Üskudar /İSTANBUL
34664 İstanbul
Türkiye
+90-2163436820 www.deryaatici.com
DERYAATICI FOTOĞRAF Marka ismi dahilinde yapmış olduğumuz reklam,mimari
ve kısa film çekimi çalışmalarında ,üretmiş olduğumuz fotoğraf veya benzeri görseller5846 Sayılı Fikir ve Sanatlar Eserleri Kanunu gereğince fotoğrafı çeken fotoğrafçıya ait olduğu,bu nedenle eser niteliği taşıyan fotoğrafların umuma arz edilmesi,değiştirilmesi,işlenmesi,çoğaltılması,yayılması,temsil edilmesi,yayınlanması veya internet üzerinden iletilmesi için 5846 sayılı kanun gereğince eser sahibi fotoğrafçının yazılı izninin gerekmektedir.
Saygılarımızla
Derya ATICI