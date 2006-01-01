DERYAATICI FOTOĞRAF;

Çalışmalarında fotoğrafik gerçeklikten yola çıkarak , aldığı akademik fotoğraf eğitimi ile ürün ve projelerin tasarım özelliklerini imaj ve reklam karelerine çevirmekte;

projeye dönüştürdüğü çekimlerini, öncesi hazırlıklar ve gerekli teknik profesyonel ekipman kadrosu ile marka ve tasarımları, uluslararası boyutta fotoğraf etiğine uygun çekimleri ile anlatmaktadır.

“Her tasarım doğru fotoğrafik bir dil ile anlatılmalıdır. “ fikrinden yola çıkarak ;

reklam fotoğrafı,

mimari fotoğraf,

proje ve reklam filmi çalışmalarını

Mimari,tekstil-sanayi, yat sanayi, mermer, mobilya, aydınlatma, inşaat, iplik, deri, yiyecek-içecek sektörlerinde devam ettirmekte profesyonel fotoğraf hizmeti vermektedir.

-ARCHITECT@WORK TURKIYE| Mimari ve su 2016 Uluslar arası mimarlık fuarının Turkıye fuarı ayağında Profesyonel Fotoğraf Partnerliğini üstlendik.

-AVIVASA Dijital Garaj Mimari fotoğraf projemiz;2016-2017 archello.com,officesnapshot.com,architectmagazine.com,architizer.com,vbenzeri.com,yenibiris.com mecralarında mimarlık ofisinin reklam projesi oldu.

-MEYER GRUP Meyer Object's 2016 ürün ve reklam çekimi. 2016 tasarım dergisi,elledecorationtr,Maison Française tr,condenasttravellertr,alldecor, reklam kampanyasında kullanıldı.

-RAPSELFURNITURE 2017 mobilya çekimlerini yaptık..

-Modulyss halı mimari ve ürün proje çekimlerini 5 yıldır yapmaktayız.

ISUZU .Şekerpınar, A BANK .Kozyatağı....

REFERANSLARIMIZ

YALIN TAN PARTNERS DESIGN SOLUTIONS / Nişantaşı,İstanbul

ARCHITECTATWORK /Türkiye,

TEAMFORES MİMARLIK / İstanbul

ZORLU PLAZA 199 SPOR SALONU/ İstanbul

AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK Dijitalgaraj ,

HONDA DRD Motorbike / Ataşehir,

SODEXO TURKIYE / istanbul

VACAVACA DERİ / Almanya

RAMADA ASIA OTEL / İstanbul

CROWNE PLAZA ASIA HOTEL /Kurtköy,İstanbul

RIXOS PERA HOTEL / Beyoğlu,İstanbul

CELALAĞA KONAĞI HOTEL / Aksaray, İstanbul

HISAR INTERCONTINENTAL HOSPITAL /Ümraniye, İstanbul

MEDIKAR HOSPITAL / Karabük

NİL ULGEN EVİ / Caddebostan,İstanbul

MURAT SÜTER EVİ / Çubuklu Vadi,İstanbul

MURAT SÜTER OFİS / Beyoğlu ,İstanbul

ERTAN HUKUK OFİSİ / Maltepe,İstanbul

ERTEKİN ELEKTRİK OFİSİ / Kağıthane,İstanbul

GANDA İNŞAAT OFİS / Tripoli,Libya

2K DENİZCİLİK OFİSİ / Dragos,İstanbul

ARKEMA KİMYA OFİSİ / Mecidiyeköy,İstanbul

AK İNŞAAT OFİSİ / Altunizade,İstanbul

VAPIANO / Suadiye,İstanbul

PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ / Trabzon

SİMİT MOLASI / Beşiktaş,İstanbul

İSTANBUL AĞAÇ AŞ. / Alibeyköy,İstanbul

IBB AVRUPA PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ / Mecidiyeköy,İstanbul

GOLD FILM / Levent,İstanbul

TIME ILETIŞIM / Ataşehir,İstanbul LUSH KOZMETIK / Caddebostan,İstanbul BAMBİNO SAĞLIK GEREÇLERİ / Çekmeköy,İstanbul PO AŞ. BP AŞ. SCHLAFHORST OERLIKON TEXTILE / Mecidiyeköy,İstanbul ORMO İPLİK / NAKO / Kağıthane,İstanbul MILIMETRIC MAĞAZA / İstinyepark,Akmerkez,Kanyon,İstanbul CANGURIONE DERİ / Ümraniye,İstanbul GENCO DERİ / Beylerbeyi,İstanbul PAPATYA LINGERIE / Ümraniye,İstanbul VIAPORT AVM / Kurtköy,İstanbul CAPITOL AVM / Altunizade,İstanbul SARKUYSAN İŞ MERKEZİ / Altunizade,İstanbul MASSHATTAN / Levent,İstanbul KARAT İSTANBUL / Sancaktepe,İstanbul

RAPSEL Furniture /Türkiye,

ISUZU / Şekerpınar ,Gebze

A BANK / Kozyatağı, İstanbul

ARCHITECTATWORK /Türkiye,

HONDA DRD Motorbike / Ataşehir, İstanbul

BAŞBAKANLIK AFAD MERKEZİ / Ankara

ALPAIR / Eskişehir

YILDIRIMÖZDEMİR HAIR / Levent,İstanbul

YILDIZ HOLDİNG OFİS /Palladium,İstanbul

ZORLU PLAZA 199 SPOR SALONU/ İstanbul

MİAPLAST /Nişantaşı, İstanbul

KITCHENCREATES / Suadiye ,İstanbul

COTTONANDOLIVE / İngiltere

MEYER GRUP Meyer Object's / Ataşehir,İstanbul

KREON AYDINLATMA / Çekmeköy,İstanbul

ÇELİK İNŞAAT / İstanbul

AE MİMARLIK İNŞAAT / Kozyatağı,İstanbul

UNİGO OYUN HALILARI / Kayışdağı,İstanbul

TEAMFORES MİMARLIK / İstanbul

AVIVASA GENEL MÜDÜRLÜK Dijitalgaraj / İstanbul

SODEXO TURKIYE / istanbul

A MIMARLIK İNŞAAT / Acıbadem,İstanbul

KEMAL TEPRETOĞULLARI / Acıbadem,İstanbul

YILDIZ ENTEGRE GENEL MÜDÜRLÜK / Kartepe,İzmit

JOHNSON & JOHNSON / Kavacık ,İstanbul

KÜTÜK MERMER / Altunizade,İstanbul

TEKNOSA AKADEMİ / Maltepe,İstanbul

U.S.POLO / Beyoğlu,Brandium avm,İstanbul

MILIMETRIC / Çağlayan,İstanbul

GANDA İNŞ.DIŞ TİC. VE DANIŞMANLIK / Koşuyolu,İstanbul

UNİGEN YAPI MALZEMELERİ / Kayışdağı,İstanbul

TUNA OFİS MOBİLYALARI / Altunizade,İstanbul MÜZE MOBİLYA / Çağlayan,İstanbul

DATA HİDROLİK MAKİNALARI / Tuzla,İstanbul

ÇİZGİ YAT / Tuzla,İstanbul

İNTERVO DIŞ TİC. / Akmerkez,İstanbul

Derya ATICI Fotoğraf Sanatçısı Kurucu

Tasarımcı Kurucu Ortak2001 yılında Kocaeli Üniversitesinde Ön Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde tamamladı. Katıldığı sergiler: 2015/ Aktüel arkeoloji Dergisi- 'Anadoluyu Keşfetme Zamanı' 2013/ TUREB –‘Türkiye’de Rüzgar ‘Konulu yarışma 2011 /Aktüel arkeoloji Dergisi- Troya kategorisi ‘Luvi Kent Kapısı’ 2008 /Haliç Üniversitesi-‘Kent ve İnsan’ konulu yarışma 2007/Konya vergi dairesi ‘Vergi ‘konulu yarışma 2006/Özel Pera Müzesi- Marmara Üniversitesi Karma Sergisi ‘Görme engelli çocuklar’ 2006/Haliç Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ‘Dijital Görüntü işlem’ karma sergisi 2004/Gronsfort Genç Bakış Profesyonel mimari fotoğraf , Tanıtım fotoğrafı Reklam fotoğrafı Reklam filmi çalışmalarını halen çeşitli alanlardaki firmalar ile sürdürmekte, Kurum ve firmalar için, fotoğraf eğitimi seminerleri vermekte. D.A.

Tarık KORKMAZ İç Mimar ,Tasarımcı Kurucu Ortak

2010 yılında AIAS 'Uluslararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Fakülteleri Birliği Uluslararası Diploma Birinciliği ile Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Tamamladı. Aldığı Ödüller; 2008 / MOSDER Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği IV. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması Aksesuar Katagorisi 2.lik ödülü. 2010 / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi AIAS Diploma Birinciliği. AIAS 'Uluslararası Bağımsız Sanat ve Tasarım Fakülteleri Birliği Uluslararası Diploma Birinciliği. 2011 /İstanbul Mobilya Fuarı Genç Tasarımcılar Fuar Standı Birinciliği 2010 yılından buyana Özel sektörde Tasarımcı ve içmimar olarak çalışmalarını sürdürmekte. 2013 yılında temellerini attığı Rectangle Studio ofisinde tasarımcı mimar kimliğiyle butik tasarımlarını üretmektedir. T.K www.rectanglestudio.com